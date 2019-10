I nuovi modelli rialzanti del brand leccese sono una scelta di stile inconfondibile: sempre di tendenza e realizzati su misura da maestri artigiani con pelli pregiate, regalano fino a 15 centimetri di statura in totale comfort. Dalle classiche alle sneakers, ogni calzatura rialzante garantisce l’esclusività del vero e inimitabile italian style, fatto di qualità, gusto per il bello e cura dei dettagli.



Trendy, dinamiche, glamour: sono questi gli aggettivi che caratterizzano la nuova collezione autunno/inverno 2019-2020, firmata GuidoMaggi. Scarpe con rialzo sempre cool e realizzate per garantire il massimo comfort con un incremento di statura fino a 15 cm, nella massima discrezione. Tra i modelli che non possono mancare nel guardaroba maschile per la prossima stagione quelli classici, come le doppia fibbia rivisitate in chiave contemporanea, gli stivali, diventati il nuovo must-have della moda maschile, e le iconiche sneakers nella versione luxury sportswear.

Tutte le calzature GuidoMaggi sono realizzate a mano da esperti artigiani, su misura, e utilizzando materiali di prima qualità come pelle pieno fiore o morbida nappa toscana, declinati nelle nuance più in voga della stagione. Una collezione esclusiva, per chi desidera aumentare la propria statura senza mai rinunciare allo stile. Un incontro sofisticato tra il fashion e la migliore tradizione sartoriale made in Italy. È questo il segreto del successo del brand salentino, un primato riconosciuto dall’Olimpo della moda. Tra gli ultimi riconoscimenti per il lavoro centenario del brand leccese, arriva l’encomio di Giorgio Armani, lo stilista italiano più apprezzato nel mondo. “L’amico Giorgio – ha raccontato Emanuele Briganti, CEO GuidoMaggi – ha fatto i complimenti all’azienda che ho il piacere di dirigere perché è una delle poche realtà in Italia in grado di confezionare scarpe con rialzo, giacche in pelle esotica e accessori totalmente bespoke, fatti a mano e su misura”. Maggiore attenzionalità quest’anno è stata riposta nella ricerca dei fornitori: in nome della salvaguardia del pianeta, Emanuele Briganti infatti si impegna personalmente nella scelta dei pellami e materiali eco sostenibili e metal free.

Dinamico, sicuro di sé e amante del vero lusso. È questo l’uomo che sceglie le calzature con rialzo GuidoMaggi. Il guerriero metropolitano che si ama e vuole farsi amare: sensuale, elegante anche nelle mise più casual, vuole distinguersi e affascinare con il suo stile unico e personalissimo. Le calzature con rialzo GuidoMaggi garantiscono la realizzazione dei sogni più glamour.

Tra le novità della collezione autunno inverno, le sneakers della capsule collection Varenne, per chi ama il vero luxury sportswear, ispirate ai modelli iconici degli anni ’70, riescono a conciliare lusso e sportività: vere e proprie creazioni di alto design frutto di ricerca e passione.

Sempre più accattivanti e alla moda, gli stivali per la prossima stagione impongono carattere. Come il raffinato Porta Rudiae, realizzato in morbidissima nappa toscana, o i moderni Beatle Boots all’inglese Hoboken, in pelle nera Épi e pelle di vitello gommato tono su tono. In grado di aumentare la statura da 6 a 10 centimetri in totale comodità, sono la quint’essenza della sartorialità 100% made in Italy.

Per essere sempre eleganti e sentirsi a proprio agio, i modelli classici non deludono mai. Nel solco della tradizione, ma con un tocco glam irresistibile, GuidoMaggi propone per la prossima stagione doppia fibbia, stringate e mocassini confortevoli e sempre più fashion, modelli rialzanti ideali per completare l’outfit dell’uomo amante dell’esclusività. Ne è un esempio United States, in pelle pieno fiore bordeaux, un modello con rialzo raffinato e unico: fino a 8 centimetri in più di statura indossando un capolavoro dell’arte calzaturiera.

Ogni modello GuidoMaggi è un gioiello da sfoggiare con orgoglio, creato per l’uomo che vuole piacere e piacersi. Il vero lusso è una scelta di carattere: cura dei dettagli, tailoring raffinato e amore per il bello. In una parola GuidoMaggi.

