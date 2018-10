Christian Di Maggio dopo la sciabolata a Fabrizio Corona va all'ADE 2018 e lancia un countdown

L'imprenditore e manager pugliese Christian Di Maggio dopo la sciabolata a Fabrizio Corona va all'Amsterdam Dance Event 2018 e lancia un countdown dal suo profilo Instagram.

Dopo aver strigliato l'ex re dei paparazzi italiani durante un'intervista rilasciata di recente a Blastingnews.com, il titolare della Alchimy Group International è volato con il suo artista di punta Joe C ad Amsterdam per il più grande evento di musica elettronica in Europa, che si è tenuto come ogni anno ad ottobre nella capitale olandese per esplorare le profondità del suddetto genere musicale mediante una serie di serate in discoteca, discussioni e conferenze all'interno di diversi spazi sparsi per tutta la città.

Di Maggio vuole infatti esportare il prodotto Alchimy in tutto il mondo e l'ADE 2018 è stata una grossa occasione per il deejay napoletano Joe C per dimostrare il suo grande talento. Il giovanissimo artista campano si è esibito anche durante la festa 100% Italian Djs al suggestivo locale olandese The Tara.

In alcuni post social Christian Di Maggio sembra alludere alla sua vita privata, in particolar modo sentimentale, e ha lanciato anche un countdown. Per cosa? Al momento è tutto top secret, ma molto presto ne sapremo qualcosa in più!