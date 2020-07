Riceviamo e pubblichiamo comunicato ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti.

ANLI tiene a precisare che non lotterà mai per la negazione dei diritti di altri precari o docenti. ANLI lotta per la stabilizzazione dei Diplomati Magistrali e dei precari tutti. ANLI non alimenterà mai una guerra tra “poveri”. Dispiace constatare che il Coordinamento SFP n.o., anziché concentrare le sue energie per la stabilizzazione dei precari, passi il proprio tempo ad insultare i Maestri Diplomati Magistrale, quei docenti, cioè, di cui loro sono stati alunni alla Primaria e che ancora in molti casi sono loro Tutor per il tirocinio. Offendendo i maestri DM, offendo se stessi. Cari colleghi del Coordinamento, concentratevi a lottare per la stabilizzazione e a criticare chi sfrutta i precari. Evidentemente, nulla vi ha insegnato tutto questo tempo! In tutto questo tempo, con la vostra lotta impregnata di odio, avete raggiunto 0 (zero!!!) risultati. Peraltro, così facendo, non date certamente bell’esempio, dimenticando che siete degli Educatori. Infine, un appunto circa la Laurea. Nessuna laurea dà un punteggio così stratosferico come SFP. Ciò non accade con le altre Lauree che consentono l'accesso alle graduatorie per la Secondaria di primo o di secondo grado.