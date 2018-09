MotoGP 2018, a Misano le Ducati le più veloci nelle libere

Nelle libere sulla pista di Misano, le Ducati hanno fatto registrare i migliori tempi della giornata. Il più veloce è stato il pilota di casa, Andrea Dovizioso, che in FP2 ha fatto segnare il tempo di 1:32.198s, mentre Lorenzo è stato più "lento" di 187 millesimi.

Marc Marquez ha fatto registrare il quinto tempo, ma ormai è un classico che nelle libere il pilota spagnolo punti soprattutto a trovare la migliore configurazione della sua moto per il passo gara.

Bene Crutchlow, terzo, e Vinales quarto, mentre Valentino Rossi ha dovuto darsi da fare e non poco per arrivare tra i primi dieci, a 6 decimi da Dovizioso.

Nonostante il cielo minacciasse pioggia, le libere si sono disputate su pista asciutta.

Soddisfatto Dovizioso per la prestazione odierna, ma non del tutto: «Siamo molto veloci. I tempi sono stati buoni, ma le sensazioni in pista non lo erano. Le gomme si consumano in fretta, si comportano diversamente dai test [disputati nello scorso mese di agosto, ndr.] e non ci hanno permesso di fare il lavoro che volevamo sul passo.

La moto va forte. Confermiamo i grossi miglioramenti rispetto all'anno scorso. Il passo gara? Non ci sono state le condizioni per testarlo a dovere, il comportamento strano delle gomme ci ha portato fuori strada. Devo ancora guardare i tempi degli altri, ma credo che sia una sensazione generale.»

Le qualifiche si disputeranno sabato a partire dalle 14:35.