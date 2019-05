RedmiBook 14, presentato il primo notebook di Redmi: ottime caratteristiche e prezzo

Sul mercato ci sono tanti notebook interessanti, ma quelli con le prestazioni migliori vengono venduti a prezzi superiori ai 1000 euro. L'eccezione, come in molti altri casi e per molti altri prodotti, è rappresentata da Xiaomi, a cui adesso si aggiunge Redmi che ha presentato il suo primo notebook, il RedmiBook 14.

Il RedmiBook 14 ha caratteristiche tecniche davvero interessanti che potranno garantire ottime prestazioni praticamente in tutti gli ambiti.

Quello che colpisce, però, è il prezzo davvero interessante a cui viene proposto che, a seconda del modello, varia dai 500i 650 euro.



Un riassunto delle sue principali caratteristiche...

Display: IPS, 14″ Full HD

CPU: Intel i5-8265U fino a 3.9 GHz/Intel i7-8565U fino a 4.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce MX250 da 2GB GDDR5

RAM: 8GB DDR4

Memoria interna: 256/512GB SSD

Sistema operativo: Windows 10 Home Edition

Connettività: Wi-Fi ac Dual-Band, Bluetooth 5.0

Batteria: 46W

Peso: 1,5Kg

2 USB 3.0, 1 USB 2.0, porta HDMI, jack audio da 3.5 mm, doppio speaker da 3W con supporto DTS, Xiaomi Smart Unlock 2.0