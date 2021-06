“Non è possibile che nel 2021 vi siano a Milazzo ancora aziende, che svolgono attività nel nostro territorio e ritengono di non dover pagare la tassa sui rifiuti: un atteggiamento inaccettabile”.

Il Sindaco Pippo Midili dà l’ultimatum ad alcune realtà, che, pur ricevendo il servizio, non risultano neppure iscritte presso l’ufficio tributi.

“La stagione delle gratuità è finita: – prosegue Midili – chi non rispetta le regole, come fanno tanti cittadini, che, pur con sacrifici, pagano le bollette, non è gradito. Ad esempio il Centro Mercantile di Milazzo deve chiarire subito cosa intende fare: se smaltire in proprio i rifiuti oppure avvalersi del servizio del Comune, che va pagato. All’interno di quell’area logistica, oltre alla società, che lo gestisce, vi sono una quindicina di aziende, che non risultano censite e quindi non hanno mai pagato. Ho già avvisato il presidente avv. Elio La Tassa e attendo un riscontro immediato. Non accetteremo più atteggiamenti ostruzionistici di chi pretende la rimozione di tonnellate di rifiuti; ma poi non intende pagare quanto gli spetta”.