64 il numero dei migranti morti in mare nel giorno dell'Epifania

Nel naufragio segnalato ad Epifania dalla ong Sea Watch, il numero totale di migranti deceduti è stato indicato in 64.

Lo ha dichiarato Flavio Di Giacomo, portavoce di IOM, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di migrazioni, dopo le testimonianze raccolte tra i sopravvissuti dopo il loro sbarco nel porto di Catania.

Il gommone affondato nelle acque a Nord di Tripoli, in base a quanto detto dai superstiti, trasportava 150 migranti. Il numero dei sopravvissuti è 26, mentre sono stati 8 i corpi recuperati in mare. Di conseguenza è stato indicato in 56 il numero dei dispersi. Numero probabilmente approssimativo, sperando almeno che lo sia per eccesso.





64 migrants lost their life in the shipwreck occured last Saturday.According to testimonies gathered by @OIMItalia staff in Catania, the rubber dinghy, at the moment of the departure, was carrying 150 migrants.Survivors are 86. 8 corpses recovered and probably 56 missing migrants