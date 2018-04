Turista russa partorisce al settimo mese in vacanza sulle Dolomiti, ora deve pagare 18mila euro

Anastasia era in vacanza con il marito e alcuni amici. Sperava di rilassarsi e sciare.

La donna era incinta, ma al settimo mese. Il parto era previsto due mesi dopo. Tuttavia, appena arrivata a Moena, la donna ha avvertito le prime contrazioni. Così, ha partorito a Trento.

Tutto è andato bene, ma all’improvviso è arrivato il conto e i due neo genitori hanno fatto un’amara scoperta: devono pagare 18mila euro per la prestazione sanitaria ricevuta.

Il piccolo, proprio perché nato prematuramente, ha dovuto trascorrere due mesi di degenza nella struttura sanitaria trentina. Bisogna perciò pagare 3000 euro per il parto e 15mila per i due mesi all'ospedale!

Il problema è che il sistema sanitario russo non ha convenzioni con l’Italia o con l’Unione europea. Per questo, l’amministrazione sanitaria italiana ha poi presentato il conto alla coppia per l’assistenza... in attesa di soluzioni che possano risolvere la "sgradevole" situazione.