Un'assemblea di rinvii quella che si è tenuta on line questo mercoledì tra i venti club della Lega Serie A. Infatti sui due temi all'ordine del giorno si è preferito soprassedere.

Così, della vicenda Super League se ne parlerà in una prossima riunione, senza però comunicare quando! In compenso, in relazione a quanto accaduto, almeno il Presidente del Milan Scaroni ha rassegnato le dimissioni da Consigliere di Lega, mentre nessuna indicazione in tal senso è arrivata dai rappresentanti di Inter e Juventus che attualmente ricoprono degli incarichi federali.

L'altro rinvio riguarda l'offerta ricevuta da Sky sul Pacchetto 2 dei diritti tv per il triennio 2021/24, su cui le squadre di Serie A si esprimeranno la prossima settimana.

All'inizio della riunione il presidente Dal Pino si è complimentato con l'Inter per la vittoria del campionato e ha salutato le due società retrocesse, Crotone e Parma, con l'augurio di un pronto ritorno in Serie A.