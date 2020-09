La prima domanda che uno si pone è perché un uruguaiano, in altri tempi si sarebbe detto uruguagio, per ottenere un passaporto comunitario debba ottenerlo in Italia. Probabilmente, nonostante si chiami Suarez, era più semplice dimostrarne le origini italiane... chissà! Comunque, per dimostrare la sua italianità, in modo da poter prendere il passaporto italiano, Luis Suarez doveva dimostrare una conoscenza della lingua italiana di livello B1.

Per farlo, qualche giorno fa era andato per un paio d'ore a Perugia per sostenere un esame presso il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche della locale Università per Stranieri.

Adesso, si è scoperto - anche se era facile immaginarlo - che la prova sostenuta il 17 settembre scorso da Luis Alberto Suarez Diaz era in realtà stata concordata in precedenza.

Secondo il Nucleo di Polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia "gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell’Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana".

La Guardia di Finanza, in base all'inchiesta del procuratore Raffaele Cantone, "sta procedendo ad acquisizioni documentali presso gli uffici dell’università finalizzate al riscontro delle condotte sopra descritte nonché alla notifica di informazioni di garanzia per i reati di rivelazione di segreti d’ufficio, falso ideologico commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro".

In pratica, l'esame era una messa in scena come anticipava l'intercettazione di cui è stata vittima Stefania Spina, incaricata della preparazione del calciatore uruguaiano in vista dell'esame a Perugia, riportata in parte nel decreto di perquisizione eseguito stamani:

"Ma te pare che lo bocciamo"... "Non dovrebbe... deve... passerà... perché con dieci milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1".

Ma era il segreto di Pulcinella... Già qualche giorno fa avevo ironicamente scritto che "la Juventus [in quel momento quella era la destinazione ipotizzata per Suarez] sta valutando di assumere un traduttore dallo spagnolo all'italiano per le interviste di Suarez".