Dopo un lungo periodo di silenzi e mancate risposte, il Consorzio di Villa Reale della Reggia di Monza ha finalmente deciso di concedere un incontro con i dirigenti di Templari Oggi APS. Una decisione che, sebbene tardiva, apre la possibilità di chiarire una vicenda in cui la trasparenza non ha sempre brillato. Un passo dovuto, più che scelto, che arriva dopo una formale richiesta dell’associazione per far valere il rispetto della convenzione revocata in maniera piuttosto discutibile.



UN PERCORSO DI SERVIZIO CHE PARLA DA SOLO

Sin dall’inizio, il confronto tra le due realtà non è stato privo di ostacoli. Templari Oggi APS ha più volte cercato un dialogo con il Consorzio, ricevendo in cambio un silenzio assordante. Ora, però, la realtà dei fatti impone una resa dei conti, e sarà interessante vedere con quali argomenti il Consorzio giustificherà una scelta che, a detta di molti, non sembra favorire né i cittadini né i fedeli.



UN RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE CHE NON PUÒ ESSERE IGNORATO

Mentre a Monza si discute del futuro della collaborazione, il prestigio di Templari Oggi APS continua a crescere a livello internazionale. La Catholic News Agency ha recentemente elogiato l’operato dell’associazione nella vigilanza e nel supporto alle Basiliche Papali, un riconoscimento che risuona anche nelle alte sfere ecclesiastiche. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto per il Giubileo 2025, ha evidenziato il contributo determinante dell’associazione:

“Tutto quello che vedete come arredo è opera loro. La loro generosità è arrivata autenticamente come Provvidenza.”

Parole difficili da ignorare per chiunque abbia a cuore il bene della comunità.



IL SOSTEGNO ISTITUZIONALE CHE METTE IN DISCUSSIONE LE SCELTE LOCALI

A rafforzare il valore del servizio di Templari Oggi APS, vi è anche il sostegno del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, che ha riconosciuto l’importanza del loro operato affidandogli l’apertura della Cappella Reale. Un gesto che ha restituito ai fedeli un luogo di culto altrimenti destinato all’oblio. Ora, con la revoca della convenzione, la domanda è inevitabile: come intende il Consorzio garantire l’accesso a questo spazio senza il supporto di chi ha già dimostrato di poterlo gestire al meglio?



IL CONTRIBUTO INDISCUTIBILE DI TEMPLARI OGGI APS

Nonostante gli ostacoli locali, l’associazione prosegue il proprio impegno su scala nazionale e internazionale. Il Giubileo 2025 ne sarà un’ulteriore prova: nelle Basiliche Papali di San Paolo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, i volontari accolgono i pellegrini ogni fine settimana, offrendo un servizio gratuito che continua a essere apprezzato e riconosciuto dalle autorità ecclesiastiche.



MONZA: UN’ISOLA A SÉ?

A questo punto, sorgono spontanee alcune domande: perché un’attività lodata e sostenuta in contesti di alto livello ecclesiastico e istituzionale viene ostacolata proprio a Monza? Perché si è scelto di revocare un servizio gratuito e ben funzionante, senza un’alternativa valida? A chi giova questa decisione?

“La verità è come un leone: non ha bisogno di essere difesa, basta liberarla e si difenderà da sola.” – Sant’Agostino



UN CONFRONTO CHE NON PUÒ ESSERE EVITATO

L’incontro tra i rappresentanti del Consorzio e i dirigenti di Templari Oggi APS sarà un passaggio decisivo. Le giustificazioni dovranno essere concrete e credibili, perché la realtà non può essere ignorata all’infinito.

“La Chiesa ha bisogno di testimoni credibili, di uomini e donne la cui vita sia stata trasformata dall’incontro con Cristo.” – Benedetto XVI

Ora resta da vedere se questo confronto porterà a un chiarimento reale o se sarà solo un altro tentativo di guadagnare tempo. Una cosa è certa: Templari Oggi APS non si fermerà davanti a ostacoli artificiosi e continuerà la propria missione con incrollabile determinazione.