Il 24 e 25 aprile 2020, dalle 18 alle 3 del mattino, prende vita la nuova edizione di UDJ 4 ITALY - United DJs for Italy, un evento benefico già consolidato in cui il mondo dell'intrattenimento si unisce per fare del bene. Si raccolgono fondi da destinare alla Protezione Civile, regalando a ragazze e ragazzi qualche ora di musica e ritmo. Le donazioni saranno libere e dirette alla Protezione Civile tramite l'IBAN ufficiale ovvero: IT84Z0306905020100000066387

Tra i top dj e gli artisti in console ci sono artisti davvero conosciuti come Claudio Coccoluto, Cristian Marchi, Federico Scavo, Franchino, Marnik, Mauro Ferrucci, Nicola Zucchi, Tommy Vee e tanti, tantissimi altri talenti.

Quest'anno l'evento è una maratona di dj set in streaming online. Per ballare con United DJs 4 ITALY basterà collegarsi ai canali Facebook, Instagram e Twitch di United DJs (www.facebook.com/unitedjs, www.instagram.com/unitedeejay, www.twitch.tv/UNITEDEEJAYS), ai canali degli artisti in line up e pure alle pagine dei tanti addetti ai lavori (locali, agenzie, promoter, radio, etc) che diffonderanno sui loro social l'evento.

A causa dell'emergenza Covid-19, infatti, l'edizione 2020 di United DJs For Children in programma a giugno 2020 a Brescia, è dovuta diventare UDJ 4 ITALY, una manifestazione che, facendo divertire, continua a dare supporto concreto a chi è in difficoltà.

Ecco tutto l'elenco dei dj in console del Weekend One - 24 e 25 aprile di UDJ - United DJs 4 Italy (in ordine alfabetico): Anime, Bassjackers, Burak Yeter, Claudio Coccoluto, Cristian Marchi, C_Sky, Daddy's Groove, Danko, Dannic, Danny Avila, Dj Matrix, Djs from Mars, Double Deejay, Federico Scavo, Franchino, Geo From Hell, Georgia Mos, James Hype, Jas & Jay, Joy Kitikonti, Justin Mylo, Laidbak Luke, Leandro Da Silva, Mad Dog, Mari Ferrari, Marnik, Matte Botteghi, Mauro Ferrucci, Nicola Zucchi, Quintino, Sam Feldt, Sophie Francis, Tommy Vee, Tony Junior, 00 Zicky.

Nel 2010, quando UDJ For Children è nato per legare beneficenza e divertimento sembrava follia. Nel tempo questo connubio si è ormai consolidato.

Oggi, purtroppo, l'intrattenimento è in una crisi senza precedenti, un momento in cui sulla ripartenza del settore ci solo incertezze. Ma nel frattempo, il pensiero di dj, artisti, organizzatori, promoter, giornalisti e PR di settore, tecnici e di tutti gli addetti ai lavori (...) è quello di unirsi per dare un piccolo aiuto a chi aiuta chi soffre.

"Tutti noi, insieme agli artisti, agli addetti ai lavori e tutti i nostri partner, partecipiamo ad ogni edizione senza percepire compenso, con la voglia di essere utili in primis al raggiungimento di un obiettivo comune: fare del bene!", raccontano Alberto Gobbi e Marco Capacchietti, gli organizzatori di UDJ 4 ITALY.

"In 10 anni di successi e 11 edizioni incredibili abbiamo raccolto e donato più di 500.000 euro ad enti e iniziative", continuano Gobbi e Capacchietti. "Tra gli altri, ABE (Associazione Bambino Emopatico) e Dynamo Camp (un camp di Terapia Ricreativa, il primo in Italia, che ospita bambini e ragazzi malati e le loro famiglie). Nel 2018 e nel 2019 abbiamo poi finanziato la ricostruzione del Campo Sportivo di Gualdo (MC), un luogo di ritrovo fondamentale per la zona colpita dal sisma dell'estate 2016. Oggi la struttura è diventata un centro di aggregazione importantissimo per un territorio che sta tornando a vivere la normalità grazie allo sport e alla solidarietà".

UDJ 4 ITALY è organizzato da: AGE (ALBERTO GOBBI EVENTS) - VIRGO MUSIC MANAGEMENT - LIBRA - ENNE 2 ULTRA EVENTS

Con il supporto di: IMPATTO VISIVO - TOKIO STUDIO - LORENZO TIEZZI COMUNICAZIONE - DANCELAND - RADIO WOW - RADIO STUDIO PIU - RMC101

https://www.facebook.com/unitedjs/

https://www.instagram.com/unitedeejay/

https://www.twitch.tv/UNITEDEEJAYS

Radio WoW

Radio StudioPiu'

RMC 101

Radio WOW - 612

Radio Studio Più - 849

Radio RMC101 - 612

www.radiowow.com

www.studiopiu.net

www.rmc101.tv



ltc - lorenzo tiezzi comunicazione non percepisce alcun compenso per diffondere questo comunicato stampa. Fa e farà semplicemente da "amplificatore" a questo ed altri soggetti seri della filiera del divertimento e non solo.

Come ltc - lorenzo tiezzi comunicazione attraverso il blog AllaDiscoteca.com invece stiamo dando vita ad un piccolo progetto benefico a favore di dj e artisti in difficoltà, "Faccio After" un e-book / manuale per chi oggi lavora o è cosi matto da sognare di lavore nel settore intrattenimento. Altre news su quest'ultimo progetto arriveranno nei prossimi giorni.