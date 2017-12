Al Senato si ferma l'esame del ddl sullo Ius soli: questo è accaduto per mancanza del numero legale, poco dopo l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio.

Con la legislatura in dirittura d'arrivo, le camere saranno sciolte il prossimo 9 gennaio, va in scena l'ultimo "smacco" per i fautori di una legge mal digerita dalla maggioranza degli italiani, in base al giudizio della quasi totalità dei gruppi parlamentari presenti in Parlamento.