Happy #Bollicine by DV Connection @ Bobadilla - Dalmine (BG). Al mixer c'è Stefano Pain

Sabato 7 aprile 2018 Bobadilla, storico club restaurant di Dalmine (BG), presenta Happy #Bollicine, un sabato notte decisamente divertente in collaborazione con DV Connection e V2. Sul palco, anzi in console arriva Stefano Pain, top dj internazionale che con la sua house fa muovere a tempo i club di mezzo di mondo da anni. Si festeggia tra l'altro il compleanno di Damiano Vassalli, uno che di divertimento se ne intende parecchio e fa ballare col sorriso praticamente da sempre.

La serata #Bollicine inizia alle 20.30 con la cena al tavolo che propone un "Menù Sushi", un "Menù Piatto Unico" e un "Menù Degustazione". Ogni scelta comprende vini, acque minerali, caffè, ingresso in discoteca e tavolo riservato per l'intera serata. Non mancherà anche una scelta di piatti alla carta selezionati in base alle richieste e ai gusti degli ospiti. Dalle 23 si balla e ci si diverte fino alle 4 del mattino.

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG

https://www.facebook.com/bobadillaclub/

info e prenotazioni 035561575

Omar 3355971113 Damiano 3494410654

Entrare al "Boba", così lo chiamano i clienti più affezionati, è un po' come isolarsi in un luogo "vero". Qui non si cerca la tendenza, il divertimento a tutti i "costi". Non c'è la voglia di stupire o di essere stupiti da chissà quali effetti speciali. Qui si sta bene. Qui ci si diverte ancora ballando, bevendo un buon drink e cenando in allegra compagnia. Tutto è così normale da essere speciale.