Hadron Cloud: intelligenza artificiale a portata di browser

Hadron.cloud è un progetto rivoluzionario che fonde la necessità di potenza di calcolo richiesta per l'utilizzo delle nuove AI con la possibilità di "minare" criptovaluta in modo estremamente semplice: attraverso un qualsiasi browser su PC, smartphone o tablet!

La community a sostegno del progetto è cresciuta drasticamente in poco più di una settimana, raccogliendo utenti interessati da tutto il mondo.

7500% community growth in 8 days, https://t.co/bXngV80Kb2 is launching our web-browser Ai miner on Monday night. Mine to earn AND help society with artificial intelligence. Top-Echelon miners can mine up to 50000 HADRON coins during alpha. Visit https://t.co/NkGT53i45v — Hadron (@hadron_cloud) January 15, 2018

La piattaforma Hadron.cloud permetterà a tutti gli utenti, anche quelli che non hanno abilità informatiche, di mettere a disposizione i loro dispositivi per permettere all'AI che gestisce il sistema di portare a termine operazioni di calcolo che possono essere benefiche per tutti gli ambiti della società, ad esempio la ricerca medica.

Il tutto portando un guadagno per l'utente, che può accumulare unità di criptovaluta, come avviene di solito per tutte le tecnologie basate sull'uso delle blockchain.

Attualmente la piattaforma è nella fase di alpha testing e gli sviluppatori stanno cercando persone interessate a testare la piattaforma prima del lancio.

Maggiori dettagli su questa interessante novità sono disponibili sul sito ufficiale, all'indirizzo https://hadron.cloud/?lang=en (per il momento solo in inglese).