Napoli, Europee: il giallo di De Taranto. A poche ore dal voto, dal gruppo facebook di Valica è scomparso il suo nome

Dall'uomo che sognava di colonizzare Marte al produttore cinematografico: il Movimento 5 Stelle, per le Europee, schiera una serie di persone che ritiene di “esperienza”, sulla scia di quanto già messo in campo per le Politiche dell'anno scorso.

Ma intanto montano dubbi e polemiche sul candidato Giacinto De Taranto accusato di essere fondatore e attivista dell’associazione VA.LI.CA. di cui faceva parte, fino a poco tempo fa, anche l’ex senatore Bartolomeo Pepe (ex senatore per il m5s e sostenitore accanito dei Novax).

La cosa ritenuta anomala, è che proprio l’associazione VA.LI.CA. non venga menzionata sul suo profilo caricato su Rousseau, nonostante De Taranto abbia partecipato come relatore a tantissimi convegni organizzati proprio dalla sua associazione. La cosa ancora più strana è che a poche ore dal voto, dal gruppo facebook di Valica è scomparso tra i nomi degli amministratori/fondatori proprio Lui.

Associazione che ha sempre assunto posizioni contrastati sui vaccini nei confronti del ministro Giulia Grillo.

Insomma, alla carica dei candidati alle Europarlamentari, si aggiungono, in massa, gli eurodeputati uscenti, oltre ad una pletora di collaboratori di esponenti M5S, attivisti storici, candidati sconfitti alle elezioni locali un pò in tutta Italia.

E allora ecco che, nella circoscrizione sud Italia, a guidare la lista c'è proprio Giacinto De Taranto, 33enne ingegnere aerospaziale, ma che non ha evidenziato questa sua militanza nell’Associazione.



Milo Santoianni