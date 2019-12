Rivelata la data d'uscita di John Wick 4 e Matrix 4, pellicole che entrambe hanno Keanu Reeves come protagonista. I due film usciranno in contemporanea, il 21 maggio 2021.

In pratica, è stata la Warner Bros. a deciderlo, dopo aver annunciato che saranno "The Matrix" e "The Flash" ad inaugurare, rispettivamente nel 2021 e nel 2022, l'inizio della stagione estiva.

Per la precisione, "The Flash" verrà rilasciato il 1 luglio 2022, mentre il quarto capitolo di "Matrix" sarebbe uscito il 21 maggio 2021, dove saranno presenti le star originali della saga, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss al co-creatore Lana Wachowski. Anche Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Neil Patrick Harris saranno i protagonisti.