L'interesse sulla fine del mondo ha origini antiche, risale al discorso escatologico pronunciato da Gesù ai suoi apostoli. Un sermone che ha ispirato una schiera di predicatori che lo hanno applicato ai nostri giorni, fissando date per la catastrofe che sono tutte fallite. I Padri della Chiesa pure hanno affrontato il tema dell'escatologia cristiana, dandone una interpretazione meno cervellotica di quella delle varie sette religiose.

La Chiesa ha suddiviso il discorso di Gesù in due parti:

1) la devastazione di Gerusalemme;

2) la fine del mondo romano antico.

Matteo infatti scrive: "Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. Gesù disse loro: 'Vedete tutte queste cose? In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata'. Sedutosi poi sul monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: 'Dicci quando accadranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo'”.

Prima di proseguire, bisogna precisare che l’attesa di un regno messianico e la fine dell’Impero Romano era vivissima in Israele ai tempi di Gesù. Anzi, fu proprio a causa di questa aspettativa che Gesù fu tradito e rigettato dal popolo ebraico: quando si resero conto che lui non era il Messia che avrebbe liberato Israele dai Romani impugnando le armi. Giuda fu uno di quelli. Tradì Gesù perché era convinto che, una volta arrestato, lui avrebbe finalmente dato inizio a una rivolta armata contro Roma. Cosa che invece non avvenne.

Quindi, quando gli apostoli gli chiesero della fine del mondo, parlavano della fine del mondo romano antico, perché quel mondo era tutto ciò che conoscevano. Gli apostoli chiedevano quando sarebbe successa la distruzione del Tempio e la venuta gloriosa di Gesù come Messia militante con la fine dell’oppressore romano. Gesù rispose facendo capire che la distruzione di Gerusalemme era ben distinta dalla fine del mondo romano. La prima parte del discorso escatologico di Gesù è infatti una profezia di ciò che sarebbe successo di lì a quaranta anni: la fine di Gerusalemme e la distruzione del Tempio.

Gesù inizia: “Badate che nessuno vi inganni! Molti verranno sotto il mio nome dicendo. ‘Io sono il Cristo’, e inganneranno molti. Sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. È necessario che tutto ciò avvenga, ma non è ancora la fine […], tutte queste cose saranno l’inizio dei dolori. […]. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. […]. Quando poi questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo e a tutte le genti, allora finalmente giungerà la fine”.

La distruzione di Gerusalemme è prossima, ma non significa che con essa verrà il Regno del Messia, perché i cristiani dovranno prima passare attraverso persecuzioni e tribolazioni causate dagli imperatori romani. Ecco perché Gesù mette in guardia contro i falsi profeti che appariranno in quei secoli che separeranno la devastazione di Gerusalemme dalla fine del mondo romano e che cercheranno di trascinarsi dietro i cristiani. Ma nonostante le persecuzioni che dovranno affrontare i fedeli, Gesù assicura che il Vangelo sarà prima predicato in tutto il mondo romano e solo dopo ci sarà la sua fine.

Gesù infatti prosegue: “Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato. Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine”.

Gerusalemme invece sarà distrutta molto prima di Roma: “Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo - chi legge comprenda - allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato. Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino a ora, né mai più ci sarà”.

La storia narra che la distruzione di Gerusalemme avvenne nel 70 D.C. Esattamente 37 anni dopo che Gesù profetizzò la sua fine. Quindi fu un tempo limitato, talmente limitato che Gesù disse pure che quella generazione (i giudei viventi al suo tempo) non sarebbe passata fin quando ciò non sarebbe avvenuto. La devastazione di Gerusalemme fu una vera catastrofe. La storia racconta che le armate del generale Tito uccisero più di 1milione e mezzo di giudei, misero a ferro e fuoco l'intera città, l'assediarono così tanto che gli ebrei, non avendo più nulla da mangiare, arrivarono al punto da mangiarsi i loro stessi figli. Gerusalemme e il suo Tempio furono rasi al suolo e questo fu il castigo che Dio inviò sulla nazione eletta per punirla del fatto di aver ucciso prima i profeti e poi Gesù Cristo in persona.

Tuttavia, come racconta il Messia: “Se quei giorni non fossero accorciati non si salverebbe nessuno. Tuttavia a causa degli eletti saranno abbreviati”. Ossia: se non moriranno tutti gli abitanti di Gerusalemme e della Giudea sarà solo a motivo dei “giusti”, cioè dei cristiani che mantengono nell’animo la grazia di Dio e la vera fede nel Messia Gesù, il quale in considerazione della loro buona vita abbrevierà la vendetta romana su Gerusalemme deicida.

Gesù insiste: non scambiate il segno prossimo della distruzione di Gerusalemme per la fine vicina del mondo romano. Quello avverrà solo molti secoli dopo. Ecco perché Cristo mise di nuovo in guardia: “Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, che faranno grandi prodigi da ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti”.

Questi falsi profeti vorrebbero deviare la fede dei cristiani in Gesù e farli aderire ai loro movimenti di guerra ai romani: “Vi diranno, ecco il Messia è nel deserto, è nascosto in casa, ma voi non vi andate, non credete loro. Infatti come la folgore esce dall’oriente e balena sino all’occidente, così sarà la Parusia del Messia". Il vero Messia sarebbe apparso dal cielo in modo invisibile, così da liberare i cristiani fedeli dall'oppressione romana con i sui santi angeli che avrebbero separato i le "pecore" dalle "capre", il grano dalla zizzania.

Dopo aver parlato della fine di Gerusalemme, Gesù passa a parlare della fine del mondo romano: "Subito dopo la tribolazione di quei giorni (la persecuzione dei cristiani), il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli".

I segni che precederanno la caduta di Roma non vanno presi alla lettera come sconvolgimenti puramente naturali, che sono sempre esistiti nella storia umana, ma fanno pensare ad un intervento divino straordinario. Il segno del Messia sarà visibile come un fulmine che illumina il cielo oscurato dalle nubi. Tutti gli uomini saranno colti da gran timore, avendo capito l’imminenza della fine di Roma, "la Grande Meretrice che sedeva su molte acque".

Come avvenne questo? La storia racconta che dal 164 al 476, nell'arco di ben 3 secoli, Roma fu sottoposta a terribili invasioni barbariche che la rasero al suolo. Quelle invasioni furono condotte inizialmente per fini di saccheggio e bottino da genti armate, appartenenti alle popolazioni che gravitavano lungo le frontiere settentrionali. Poi partirono vere e propri attacchi di guerra da parte delle popolazioni germaniche che via via conquistarono tutto l'Impero Romano d'Occidente, abbattendo il dominio di Roma.

Quando per esempio salì al potere Diocleziano (284), la situazione di Roma era grave: i barbari premevano dai confini già da decenni, le province erano governate da uomini corrotti. La svolta per i cristiani arrivò con Costantino, che con l'editto di Milano del 313, dette loro libertà di culto, impegnandosi egli stesso per dare stabilità alla nuova religione, trasformando il Cristianesimo in religione ufficiale dell'impero grazie ad un editto emanato nel 380 da Teodosio, che fu l'ultimo imperatore di un impero unificato. Da quel momento in poi, i cristiani erano liberi di praticare la loro religione e di diffondere il messaggio salvifico di Cristo per le generazioni successive.