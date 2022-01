Swagnite, la App / community che dà una svolta a nightlife e divertimento, sarà presto online. E' una app, certo, come tante altre... ma è soprattutto una Community. Ovvero è uno spazio online in grado di mettere insieme interessi ed emozioni di persone che hanno voglia di far tardi con stile passando la serata dei loro sogni con chi ha i loro stessi interessi. "Dove posso andare? Con chi esco? Quanto spenderò? C'è un modo di risparmiare prenotando online oppure addirittura guadagnare?": sono le domande che il creatore di Swagnite Bojan Bosnjak nella foto), cittadino del mondo d'origine serbo croata che oggi vive tra Milano e Belgrado si è fatto… e a cui ha risposto con Swagnite.

I locali partner di Swagnite, che sono e saranno soprattutto disco, club, bar e ristoranti premium di tutto il mondo e prima di tutto di Milano e Belgrado, troveranno ad esempio un nuovo canale da cui ricevere prenotazioni, formare i propri addetti e una community in cui farsi conoscere. Chi lavora oggi nei locali come PR o con un altro ruolo potrà invece utilizzare Swagnite per ampliare a dismisura la propria capacità di azione e promozione, lavorando online divertendosi fino a diventare partner di Swagnite Italia... e guadagnando anche in modo passivo.

E non è tutto. A breve, Swagnite proporrà anche viaggi evento per scoprire la nightlife e il divertimento delle metropoli del pianeta e prodotti esclusivi pensati per vuol vivere tutta la settimana come se fosse il weekend.

E allora, che aspetti? Let's Swag!

https://swagnite.com/