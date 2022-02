Venerdì 4 e lunedì 14 febbraio 2022 prendono vita due cene evento, a Fam, a Desenzano - BS (info +39 030 9120281, Via Zamboni, 5).

Venerdì 4 febbraio prende vita Fam on Fire, una grill & wine experience tutta da vivere. Il buon vino e la pregiata carne alla griglia sono infatti i cavalli da battaglia di Fam. Dalle 20:30 in poi, è possibile vivere al massimo l'esperienza di questo ristorante & meeting. E' una speciale cena con degustazione delle nostre migliori carni alla griglia con vini in abbinamento. Il prezzo è di €80 a persona, decisamente allettante vista la qualità delle proposte d'eccellenza tra piatti e vini.

INTRO

Uovo croccante con culaccia e bagoss. In abbinamento: Champagne "Esprit Nature" - Henri Giroud (Francia)

Vitello tonnato con Vermentino di Gallura - SaRaja (Sardegna)

DEGUSTAZIONE DI CARNI ALLA GRIGLIA CON VERDURE DI STAGIONE ALLA BRACE

Cuberoll - frollatura 30 giorni con Chianti Classico Riserva "Il Grigio" 2018 - San Felice (Toscana)

Costata di Scottona Polonia - frollatura 45 gg con Barbaresco Riserva Rocca delle Casasse 2015 - Cascina Baricchi (Piemonte)

Costata di Scottona Iberica - frollatura 60 giorni con Vigne Vecchie 2010 - Calabretta (Sicilia)

DESSERT

Sorbetto alla Mela Verde.

//



Lunedì 14 febbraio, che in provincia di Brescia è dappertutto un prefestivo o quasi (il patrono della città di Brescia è San Faustino, il 15 febbraio) al Fam - Desenzano (BS) va in scena Love is in the Air, una cena romantica con menu guidato a base di pesce che è il miglior modo per celebrare l'amore. Sorprendere la vostra dolce metà con un indimenticabile tête-à-tête vista lago sarà decisamente piacevole. €60 a persona.

Ecco il menu:

Snack di benvenuto e calice di Franciacorta Bosio Brut

Branzino marinato con chips, mayo agli agrumi e burro acido

Risotto con tartare di gambero rosso e polvere di acciughe alle erbe

Ombrina con cremoso di patate e cicoria selvatica alla partenopea

Piccola pasticceria

Cuore caldo di cioccolato, salsa ai frutti rossi



La filosofia di Fam: Family & Lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.

FAM

info +39 030 9120281 Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/

Lunedì e martedì: chiuso

Mercoledì e giovedì: 12:00 – 00:00

Venerdì: 12:00 – 02:00

Sabato: 10:00 – 02:00

Domenica: 10:00 – 00:00



https://www.instagram.com/fam.lifestyle/