Costez e Hotel Costez: si balla tra Cazzago e Telgate con Antonio Viceversa, Dr.Space e Steve Nicola

Tra il 18 ed il 19 gennaio 2019 tra l'Hotel Costez di Cazzago (BS), dj bar in Franciacorta e il grande #Costez a Telgate (BG), super disco sempre piena di show si balla parecchio.

Venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2019 all'Hotel Costez (Cazzago - BS) al mixer c'è Steven Nicola, professionista del mixer capace di far muovere a tempo chiunque. Alla voce invece arriva Mapez, un vero personaggio, da sempre concentrato sul dare energia al pubblico. All'Hotel Costez la formula anticrisi (ingresso libero e consumazione facoltativa) alza sempre il tasso e la qualità del divertimento.

Sabato 19 gennaio 2019, invece, chi va a ballare al grande #Costez - Grumello / Telgate (BG) trova un party invernale pieno di qualità musicale e voglia di muoversi a tempo. In main room il sound è due dj da sempre molto amati nei party Costez, ovvero Dr.Space e Antonio Viceversa. Il secondo si definisce performer e sa dare una carica unica al dancefloor. Ciao Belli su Radio Deejay, Paperissima, Le Iene, Quelli che il Calcio... è spesso vicino a radio e tv. Dr.Space è invece da tempo una delle colonne musicali della scena bresciana e non solo, visto che è tra i dj resident del Circus. In console spazia dalla house ai ritmi più contemporanei.



#COSTEZ

Eventi Facebook con tutti i dettagli dei party #Costez e Hotel Costez (orari, prezzi etc)

www.facebook.com/CostezOfficial/events/

#Costez, via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello / Telgate

Info 3480978529

Hotel Costez, via Bonfandina - Cazzago (BS) A4: Rovato

info 3335227902

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono... o viceversa.