Al Bobino di Piazzale di Porta Genova a Milano, si è svolta la festa di Milanodabere.it, presentata da Francesco Rapetti, figlio di Mogol e Gabriella Marazzi. Tantissimi gli ospiti presenti, lo staff di Milanodabere.it al completo, il CEO Claudio Chimini, la Direttrice Francesca Lovatelli Caetani, la redazione al completo, influencer e tik toker e youtuber da milioni di followers, imprenditori.

Non mancavano Andrea Tacconi, con la fidanzata Martina Bandi, Sara Barbieri, Miss Morena, Iconize , Mario Fargetta, Jeanin Voice, le Guglino Sisters, Barbara Morris, Adriana Glaviano, accompagnata dal Marito Paolo Brambilla, Vittorio Gucci, Sofia Plescia, Lorenzo Tiezzi, Stefano Pugnali, lo stilista Michele Giambrocono, Flaviano Brutto, Ivan Corso, Rosy Dilettuoso, Giulia Ristuccia, Hellen DJ, Vanessa Minotti, Francesco Quadri, Miss Morena, Mark Hyde, Tony Buba, la designer Giulia Giannetta Monteforte, Carlotta Borneo.

Le danzatrici luminose con ali da farfalla hanno accolto gli ospiti, un messaggio di rinascita e rinnovamento per un magazine che promuove e lancia solo notizie positive. Tra i nomi, anche Fabrizio Corona, in bermuda, che, sfidando la pioggia e il freddo, è arrivato al Bobino, alla festa e si è seduto al tavolo con la fidanzata Sofia Barbieri. In console il dj Iconize ha fatto scatenare il pubblico, che ha ballato tra i divani Chesterfield e sotto il palco. Il Presidente Fontana è arrivato per fare un saluto e festeggiare la rinascita di un magazine on line che ha fatto la storia della città e che dal 21 Novembre è rinato con una redazione tutta da amare!

Un caricaturista era a disposizione del pubblico, che ha potuto portare a casa un ricordo di una serata che ha fatto parlare di sé in tutta la città.

Tra le altre novità, c'era un'innovativa attività di instant marketing dedicata al mondo dei social, volta a valorizzare i numerosi creator che erano presenti, con una fan base digitale prevista "in pista" di oltre 10 milioni di utenti.



MILANODABERE.IT

Nato nel preistorico mondo digitale del 2002, Milanodabere.it è una parte della storia di Milano e, nella sua nuova versione, racconterà storie belle e curiose, di Milano e di Milanesi, di personaggi che hanno contribuito nel creare il mito di questa città. La rinnovata veste grafica, la migliorata esperienza di navigazione e il nuovo motore AdSense completeranno il tutto.