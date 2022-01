Abbiamo fatto quattro chiacchiere con i responsabili di Ed Music Recordings , Sub-Label del gruppo Jaywork che è appena nata, nel 2021. Quella che segue è la prima parte di una lunga intervista che racconta una grande passione per la musica, quella dei due fondatori di questa label.

Ed Music Recordings nasce infatti in Abruzzo, dalle idee e dal lavoro di Angelo Ruggiero, in arte Egiuann, e Sergio Paolo Albano, in arte Daze, producer e rappers con ventennale esperienza nel mondo Hip Hop e Urban.

L'obiettivo principale della label è creare una concreta possibilità per rapper e cantanti già in attività o emergenti che non hanno ancora trovato una collocazione discografica ben definita, ma che hanno talento e tanta voglia di esprimere le loro skills.

"La politica della Label infatti è produrre e collaborare con artisti d'eccellenza in tutto: dalla produzione musicale, al songwriting, al lavoro di registrazione in studio fino alla realizzazione del master finale che, con la passione e professionalità dei due Producer, possa competere con le produzioni di artisti già affermati nel mondo della musica", spiegano Egiuann e Daze.

Quali sono gli artisti con cui state lavorando in questo periodo?

Sono tanti. C'è Leti Dafne, al secolo Letizia Sperzaga. Cantante lirica diplomata al conservatorio, autrice teatrale, polistrumentista e rapper. Peculiarità? Mischiare due generi molto lontani: il rap e la lirica. Dal 2018 collabora con Egiuann e per la Ed Music Recordings e' uscita con "L'Altra Metà del Cielo". Un brano che parla di disparità tra Uomo e Donna nella nostra società. Poi c'è Charlie Echo, ovvero Francesco Errico. Rapper amante della Golden Age del movimento hip hop, ottimo liricista e scrittore, alterna temi scottanti della società moderna a temi più personali. Collabora con Egiuann e Daze già da anni ed è fuori per la Ed Music Recordings con le tracce "Colibrì' e "Figli del pensiero altrui".

Sembrano due artisti molto diversi tra loro. State lavorando anche con altri artisti?

Sì, ad esempio con SHⱯKYA al secolo Emanuele Sireci, cantante e rapper eclettico proveniente dalla scena reggae. Siciliano, dopo anni in giro per l'Italia tra manifestazioni e tournée, si stabilizza in Belgio a Bruxelles. Vecchia conoscenza di Egiuann, dal 2018 i due cominciano una fitta collaborazione musicale spaziando dal mondo reggae all'elettronica, dal dub all'hip hop, da sonorità latine alla pura sperimentazione. Crediamo molto in questo artista… Ecco come racconta il sodalizio con la nostra label. 'Il rapporto artistico con Egiuann si fa sempre più solido. Continuiamo ad inoltrarci nell'oscurità, senza alcun timore, cominciando a scorgere le prime luci dell'alba. L'ascoltatore è invitato a percorrere insieme a noi questo tortuoso percorso notturno con la promessa che presto ammireremo una nuova luce'.

Infine, gli stessi Egiuann e Daze hanno tempo anche per sé stessi producendo e rappando "Andy Warhol". E' un mix di rap e trap senza fronzoli, portandosi dietro l'esperienza della vecchia scuola condito con le sonorità più moderne. Riassumendo, Ed Music Recordings è in piena attività, ha pronta tanta musica per il 2022, confermando la collaborazione con gli artisti citati e prossima a presentarne di nuovi, davvero talentuosi"

ED MUSIC RECORDINGS SUL SITO JAYWORK MUSIC GROUP

https://www.jaywork.com/labels/ed-music-recordings/