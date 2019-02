2/3 Do Not Sleep | wAFF e Darius Syrossian fanno scatenare il Bolgia di Bergamo

Sabato 2 marzo 2019 il Bolgia di Bergamo ospita il primo party ufficiale italiano di Do Not Sleep Ibiza. La festa, nata sull'isola simbolo del clubbing nell'inverno del 2014, da allora fa ballare club e festival di riferimento nel mondo (tra cui Space, Sonar Festival, ADE Amsterdam Studios, Ministry of Sound London...).

Al mixer del Bolgia per questo evento arrivano wAFF e Darius Syrossian, due talenti ormai ben conosciuti da chi ama l'elettronica da ballo. wAFF si esibisce spesso pure agli eventi Circo Loco e pubblica la sua musica su label come Drum Code e Cocoon.

Darius Syrossian invece è proprio tra i creatori di Do Not Sleep, il suo universo musicale. Per ben 14 anni, fino al 2009, ha gestito un negozio di dischi. Per questo forse non ama definire la sua musica. "In fondo è tutta house e techno, tutto il resto sono solo mode passeggere". Il party coincide con il quinto compleanno di Momento Lab.

Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo)

A4 Milano Venezia uscita Dalmine (venti minuti circa da Milano)

In treno: Stazione Verdello - Dalmine (disponibile navetta per il Bolgia)

