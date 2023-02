L'Antifascismo è approdato pure al Festival di Sanremo, e con giusta ragione. Se in una kermesse canora, tutto sommato scadente, giunge una Chiara Ferragni per ricordarci quanto siano inutili certi personaggi, perché non ospitare un Roberto Benigni che ha reso omaggio alla Costituzione antifascista elogiando chi ha lottato per cacciare il tiranno con la testa pelata?

L'intervento dell'attore ha attirato la reazione di Matteo Salvini, folgorato sulla via della Scrofa, che ha stigmatizzato l'intervento sostenendo che il Festival non è il luogo adatto per parlare di Costituzione, che sarebbe un po' come dire che un prete deve limitarsi a insegnare il Vangelo solo in chiesa e non pure negli ospedali. Il fatto che il discorso di Benigni abbia riscosso l'approvazione del pubblico, indica il rigetto verso un governo nelle mani di una fascista, di un razzista e di un pregiudicato che hanno pure la faccia tosta di presentarsi in televisione a dare lezione di morale, di onestà e di libertà a un popolo che non impara mai nulla dalla storia.

Benigni ha difeso la democrazia in un Paese nelle mani dell'anti-democrazia. Ha ironizzato su un governo guidato da una Meloni che innalza inni al Duce, da un La Russa che ha un busto di Mussolini in casa e da nostalgici che ricordano con affetto quel Giorgio Almirante che firmava il manifesto contro gli ebrei e ordinava la fucilazione dei ribelli.

Salvini ricorda che Sanremo non è il luogo dove difendere la Costituzione. Se è per questo, allora si potrebbe replicare che nemmeno la Lega è il luogo dove ricordare che gli i migranti vanno salvati, che la giustizia deve restare autonoma, che l'informazione non può essere imbavagliata e che la pacchia dei milioni fatti sparire dal Carroccio sono un reato, non sono un conto privato.

Ma Salvini questo non lo dirà mai, perché deve dare l'immagine di un partito senza macchia e senza peccato. Un movimento che sbraitava contro “Roma ladrona” per poi scoprire che i ladroni erano prima loro. Salvini, anziché bacchettare Benigni per aver fatto il suo lavoro, pensasse piuttosto a tuonare contro ogni apologia del Fascismo, contro le marce a Predappio e contro il tentativo di abbattere le intercettazioni per fare la felicità di Berlusconi e soci.