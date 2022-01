Il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi ha proposto di raccogliere una petizione per eleggere una donna come prossimo presidente della Repubblica. Lo ha scritto in un suo articolo:

Sta partendo una raccolta di firme perché il prossimo Presidente della Repubblica sia una donna. A firmare questo appello sono solo donne che cadono nel tranello di fare petizioni di genere. Dovremmo essere noi uomini a firmare questa petizione e dunque auspico che questi promotori si rivolgano soprattutto agli uomini. Evviva una donna Presidente della Repubblica italiana, sarebbe un passo molto in ritardo ma indispensabile, perché questo Paese non solo ha bisogno delle donne ma ha bisogno di valorizzarle, di dare loro lo spazio che meritano. Invece siamo lontani anni luce. In Europa siamo secondi solo al Vaticano, dove le donne fanno le commesse nelle case degli anziani cardinali, fanno le sguattere, come si diceva una volta. E allora sì a una donna Presidente della Repubblica, ma le petizioni dobbiamo firmarle tutti, non solo le donne.

Questa della raccolta firme sarebbe un’iniziativa lodevole se però Nuzzi ci indicasse il nome di una donna che attualmente in Italia abbia le carte in tavola per diventare inquilina del Quirinale. Non mi sembra, infatti, che nel nostro Paese di donne degne di occupare la massima carica dello Stato ce ne siano molte.

A meno che i parlamentari non vogliano copiare l'ironia che precedette la nomina di Sergio Mattarella: molti proposero il nome di Rocco Siffredi. Cosa ci impedisce adesso di pensare che i parlamentari non possano proporre il nome di Valentina Nappi? In fondo, abbiamo già un Parlamento pieno di ex veline ed ex show-girl, dopo aver avuto anche la nota Cicciolina. Non ci sarebbe da scandalizzarsi se adesso al Colle giungesse anche una ex pornostar.