Dopo il replay di giovedì per la Coppa Italia del rocambolesco incontro dell'ultimo turno di campionato che ha visto i sardi di fronte alla Sampdoria, la Serie A riprende venerdì con l'anticipo tra Inter e Roma, che si disputerà alle 20:45 allo stadio Meazza, anticipo della 15.esima giornata di campionato.

Dopo l'ultimo turno, l'Inter è in testa al campionato, ma dovrà affrontare una squadra in salute che sembra aver iniziato a trovare il giusto equilibrio tra i reparti.

Naturalmente è ancor più in salute l'Inter, anche se il ruolino di marcia casalingo fa segnare 1 sconfitta ed 1 pareggio, contro l'en plein fatto registrare in trasferta.

In ogni caso, l'Inter ha segnato almeno 2 gol in 7 partite consecutive di Serie A... non accadeva dal 2009, mentre bisogna risalire a cavallo tra il 2007 e il 2008 per ritrovare l'ultima serie dei nerazzurri con 8 gare di fila con almeno 2 gol all'attivo.

Per quanto riguarda gli scontri diretti con la Roma, dalla stagione 2005-06 soltanto la Juventus ha collezionato più punti dei giallorossi contro l'Inter (21), grazie a 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Inoltre, a partire dallo scorso aprile, la Roma ha perso solo 2 partite, ottenendo - su 23 incontri - 13 vittorie e 8 pareggi. E più o meno ha fatto lo stesso l'Inter con 16 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Entrambe hanno così ottenuto il minor numero di partite perse fatto registrare in Serie A negli ultimi 7 mesi. Un motivo di interesse in più che caratterizzerà la sfida di domani.