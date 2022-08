La caduta del governo Draghi era l'occasione che la destra aspettava per tornare in auge. Matteo Salvini aveva la necessità di fermare l'emorragia di consensi che il suo partito stava subendo; Silvio Berlusconi aveva bisogno di tornare ad avere un minimo di peso politico, mentre Giorgia Meloni non vedeva l'ora di capitalizzare il consenso che vanta nei sondaggi.

Considerata la crisi della sinistra, frantumata in mille cocci, le elezioni del 25 settembre sembrano essere già segnate: dovrebbe vincere la destra, con Giorgia Meloni prima donna premier della storia. Il Triunvirato Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia è così sicuro di prevelare che ha già formulato i suoi programmi e preparato la sua lista dei ministri. Ma che destra avremo al governo? Davvero il Triunvirato è così compatto come vuol fare crede? Considerata la propaganda e la situazione c'è poco da essere ottimisti.

Cominciamo con la Lega. Salvini ha afferrato al volo il regalo che gli fatto Conte per mollare quelle larghe intese che, oltre a fargli perdere voti, rischiava di spaccare in due il suo partito, con Giancarlo Giorgetti pronto già alla scissione. Non solo. Il capo della Lega in questi giorni è impegnato a rincorrere quei voti necessari che possano farlo finire davanti a Giorgia Meloni, così da diventare lui premier. Altro che unità di intenti. C'è rivalità anche sulla sponda destroide.

L'operazione certo non è facile, ma il leader leghista ci sta provando, esibendo il repertorio che meglio sa cantare: l'immigrazione, la sicurezza, l'invasione aliena. In questi giorni è andato a Lampedusa per mostrare agli italiani quanto lui sia preoccupato della sicurezza dell'isola siciliana. Lo ha fatto adesso, a pochi giorni dalle elezioni. Prima se ne era fregato. Ma lui intende promuovere la sua immagine. E quale sistema migliore che far leva sullo spirito razzista degli italiani tornando a promettere chiusure dei porti, guerra alle Ong, decreti sicurezza, lucchetti ai centri di accoglienza?

Giorgia Meloni ha il problema opposto: non deve guadagnare consensi, deve solo mantenerli, cercando di non fare harakiri. I toni concilianti e moderati che sta usando ultimamente hanno lo scopo di rassicurare l'Europa che lei non segue alcuna ideologia neo-fascista e che il suo partito non è infiltrato dalla Lobby Nera. Meloni si sta affannando a rassicurare sulla collocazione atlantista, ma sono ancora molte le perplessità degli osservatori internazionali per i rapporti personali e politici con i suoi due alleati: Putin e Orban.

L'insidia maggiore, però, ce l'ha in casa. Non solo deve stare attenta a quelli che faranno a pugni per salire sul carro del vincitore, ma deve preoccuparsi soprattutto di quello che faranno dopo essere stati nominati, visto che tra le fila di Fratelli d'Italia si annidano nostalgici e revisionisti, negazionisti e complottisti di ogni genere e sfumatura, tra no-vax e no-Green Pass.

Silvio Berlusconi meriterebbe una trattazione a parte. Il Cavaliere si è già esibito nella promessa che più gli si addice: il denaro. Ha promesso di innalzare le pensioni minime da cinquecento a mille euro. Dove intenda prendere le risorse per fare questo non è si è ancora capito. Ma lui non è nuovo a promesse da marinaio. A parte i cinquanta euro in più sulle pensioni minime, ricordate quando entrò in politica nel 1994? Promise un milione di posti di lavoro. L'unica cosa che invece è riuscito a fare è stato quello di concepire un milione di leggi ad personam per tutelare i suoi interessi e quelli della sua casta.

Il Cavaliere, pregiudicato per frode fiscale e implicato in tanti di quei processi penali che nemmeno il Tribunale di Norimberga riuscirebbe a contarli, si è attribuito il merito del Pnrr (cosa che invece spetta a Conte), ha negato di aver contribuito a buttare giù Draghi, ha promesso di abbassare le tasse in un Paese indebitato fino al collo e ha liquidato in malo modo i suoi figliocci Brunetta, Gelmini e Carfagna.

Il Triunvirato si sta basando su campagne elettorali che hanno lo scopo di nascondere questioni sui cui la destra è divisa. Lacerata tra quanti vogliono l'obbligo vaccinale e quanti chiedono commissioni d’inchiesta sugli eventi avversi. Tra quanti vogliono mandare più armi in Ucraina e quanti vi si oppongono. Tra quanti vorrebbero essere atlantisti e quanti invece filo-russi. Meloni riuscirà a tenere a bada l'aggressività della Lega e di Forza Italia su pensioni e flat tax? Il programma comune doveva essere pronto dieci giorni fa. Invece per adesso tutto tace, mentre vengono rispolverate demagogie che servono solo per imbonire un elettorato che, alle prossime elezioni, potrebbe riservate amare sorprese: astenersi in massa dal voto.