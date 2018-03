Villa Bonin - Vicenza: 23/03 Cuore Matto - Japan Mon Amour, 31/3 La Studentesca

23/3 Cuore Matto I Japan Mon Amour

Un party Cuore Matto è pensato per ballare e cantare tutta la notte con il sorriso sulle labbra, fino all'alba. E' l'evento simbolo del divertimento a Vicenza e non solo, un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi ed emozionarsi con eleganza. Il 23 marzo '18 il party ha un sottotitolo orientale, Japan Mon Amour, per cui è l'evento perfetto per vuol viaggiare grazie a musica, show e scenografie fino a Tokyo, pur restando tranquillamente a Vicenza... In console a Villa Bonin, in main room, ci sono Andrea Castello, Aldo Fontana ed Andrea Bozzi. La voce invece è quella di Palm Beach. In Barchessa il sound è quello di Dj Ceffo e Dj Gianni B., mentre al microfono c'è invece Luca the Manufaactory.

Evento Facebook (dettagli, prezzi, orari)

https://www.facebook.com/events/1986474748236468/

31/3 We are Vicenza - La studentesca

We are Vicenza è l'evento studentesco più scatenato della città e non solo. E' una festa pensata e realizzata per gli studenti che possono finalmente riposarsi per la vacanze di Pasqua... e infiamma Villa Bonin, top club del Trivneto e non solo. We are Vicenza, ovvero WAV non è solo un evento, è una città in festa. Sette ore di musica, in due situazioni diverse, in una sola notte. L'evento è in collaborazione con Vgmania Viaggi & Eventi. Servizio pullman da tante città venete per poter arrivare e tornare comodamente a e da Villa Bonin.

Evento Facebook (dettagli, prezzi, orari ed info pullman da tutto il Triveneto)

https://www.facebook.com/events/162705351048611/

Villa Bonin Club & Restaurant

+39 393 0123 393 0444 348168

info@villabonin.it www.villabonin.it

Via Del Commercio,39 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

https://instagram.com/villa_bonin/

https://www.facebook.com/VILLABONIN/

www.villabonin.it/