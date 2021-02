Il 13 febbraio alle 18 circa, il giorno prima di San Valentino, torna su YouTube "@ the WindoW" lo show musicale della dj producer toscana Ross Roys, da sempre specializzata in techno, tech house e dintorni.

Tra l'altro Ross Roys è stata recentemente ospite con la sua musica di biza Stardust Radio, una delle emittenti simbolo del sound dell'isla blanca - https://www.mixcloud.com/live/ibizastardustradio/ -

Tra le produzioni musicali più recenti, per Ross Roys, c'è "Wind", che è uscito qualche settimana fa in una versione remix curata da Anthony M. "Il brano è nato in un momento in cui avrei voluto essere vento per potermi muovere, essere libera di andare lontano", racconta Ross Roys. "Il testo dice: 'I will be wind", I will be smoke, open your wings and fly away", free, free, free…' (sarò vento, sarò fumo, apri le tue ali e vola via, libero libero libero)". In questo brano c'è una voce particolare. "E' quella di mio marito, che è bella. Sarebbe pure intonato, se solo avesse voglia di cantare… questa volta vista la situazione, ha fatto uno sforzo. Fino a un certo punto però, infatti più che un cantato quello di 'Wind' è un parlato, non un cantato".

Ross Roys, "Wind" (Anthony M. Remix)

https://open.spotify.com/album/6xVAO6nIoPxO3jYvz8wXT0?si=R4MtTqRwTN--dB7EYh6PAw

Tornando ad "@ the WindoW", tra una battuta e e l'altra, con immagini e suoni e pure con l'aiuto del pinguino Ping ed altri strani personaggi, il format YouTube di Ross Roys mette insieme bella musica elettronica e un po' di sana ironia. E' un flusso decisamente ipnotico e coinvolgente. Che succederà nei prossimi episodi di @ The Window? Vedremo e soprattutto ascolteremo, perché di un po' di buonumore e musica c'è sempre bisogno, in questo periodo anche di più.

ROSS ROYS (media info, photo hi res)

http://lorenzotiezzi.it/ross-roys-dj/

Per godersi @ The Window su YouTube ecco il canale dedicato su YouTube

bit.ly/3d8brAD