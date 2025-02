Il tanto atteso blackpump.fun, un innovativo launchpad multichain, ha debuttato con un successo esplosivo, registrando centinaia di migliaia di visite in poche ore. La piattaforma, progettata per permettere a chiunque di creare e lanciare token gratuitamente su Ethereum, BSC, Polygon e BASE, ha subito un’attenzione senza precedenti.

Un Successo Fuori Scala che ha Mandato in Tilt i Server

Grazie al lancio di un clone del token $TST, la piattaforma ha visto un afflusso di utenti incredibile, generando un volume di traffico che ha temporaneamente sovraccaricato l’infrastruttura. Questo evento ha confermato l’enorme richiesta per un launchpad di questo tipo, posizionando blackpump.fun come la migliore alternativa su EVM Chains a pump.fun e four.meme.

Token Gratis e Supporto Marketing Senza Precedenti

Blackpump.fun non è solo un semplice launchpad: è una piattaforma rivoluzionaria che offre la creazione di token gratuita, permettendo a chiunque di lanciare il proprio progetto crypto senza costi iniziali (pagando solo le gas fees). Inoltre, il suo supporto marketing avanzato permette ai progetti di ottenere una visibilità senza precedenti, grazie a funzionalità come:

✅ Feature in homepage con pacchetti di visibilità personalizzabili

✅ Un sistema di referral che premia gli utenti con il 50% delle trading fees

✅ Fino a $5,000 di marketing grants per i progetti più interessanti

Il Team è Già al Lavoro per il Grande Ritorno

L’incredibile richiesta ha portato a una breve pausa tecnica per potenziare i server e ottimizzare la gestione del traffico. Il team sta lavorando senza sosta per rendere la piattaforma ancora più scalabile e performante, assicurando che possa gestire un numero ancora maggiore di utenti e progetti in futuro.

Blackpump.fun tornerà online prestissimo! Il primo giorno ha già dimostrato il suo potenziale rivoluzionario, e il ritorno sarà ancora più grande. Se il lancio è stato così devastante, immagina cosa accadrà quando blackpump.fun sarà di nuovo operativo!