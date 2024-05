Gentile Redazione di Fai Informazione,

siamo costretti a chiarire la nostra posizione in merito all'articolo pubblicato sul vostro rispettabile sito e intitolato “La verità definitiva di Pino Nicotri sulla scomparsa di Emanuela Orlandi”. Nell'articolo, firmato dal nickname Inside, si fa esplicito riferimento a eventuali responsabilità dei docenti del Liceo Scientifico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma nel dramma di Emanuela Orlandi di cui tutti, all'epoca, rimasero sconvolti.

Teniamo a precisare che il nostro istituto scolastico è sempre stato un istituto prestigioso che ha preparato i ragazzi a diventare futura classe dirigente italiana e che i nostri docenti si sono sempre comportati in maniera impeccabile con tutti gli allievi sottoposti alle loro cure.

Emanuela Orlandi, nostra allieva, ha sempre ricevuto un trattamento rispettoso da parte del Corpo Insegnanti e che nessuno dei maestri che ha contribuito con il suo impegno a impartire lezioni ai ragazzi ha mai avuto comportamenti ambigui-per non dire peggio-sui ragazzi.

Emanuela Orlandi, come si può facilmente rilevare dai nostri archivi storici, ha frequentato due anni senza creare problemi, anche se prima della sua scomparsa aveva mostrato segni di cedimento nello studio, rimandata in due materie e nelle altre promossa con un voto che non superava la sufficienza. Nell'ultimo quadrimestre, aveva totalizzato un numero cospicuo di assenze ingiustificate, ma questo non era assolutamente cagionato da comportamenti inopportuni da parte dei docenti, ma da problemi personali che non riguardavano in alcun modo il Convitto Nazionale che ha sempre operato rettamente.

Chiediamo quindi che questa replica venga pubblicata sul vostro sito, così da dissipare qualsiasi ombra che possa addensarsi ingiustamente sulla nostra scuola. Sperando di conoscere anche noi la sorte della povera Emanuela Orlandi e condividendo il dolore della famiglia, vi estendiamo il nostro saluto e il nostro ringraziamento.

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”.