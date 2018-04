Pasquetta sulle macerie del Rigopiano: barbecue, picnic e selfie sul luogo del disastro. Intervenuti i Carabinieri

Il presidente del Comitato Vittime Rigopiano, Gianluca Tanda, parla di “barbecue, picnic, palloni, risate e schiamazzi” tra i resti del resort distrutto dalla valanga.

Qualcuno si è avventurato entrando in quello che resta della Spa. Qualcun altro ha anche portato via un pezzo di hotel come fosse un souvenir. Anziani e bambini festeggiavano la Pasquetta con tanto di selfie davanti alle macerie. Nessuno ha portato un fiore, nessuno ha spiegato ai bambini che lì hanno perso la vita 29 persone per colpa dell'uomo.

Spesso si assiste a comportamenti del genere. Persone con il gusto per il macabro, attratte dalle tragedie che non mostrano nessun rispetto per i luoghi e di conseguenza per le persone coinvolte nelle catastrofi.

L'unica cosa importante è farsi un selfie e magari pubblicarlo per ottenere tanti "mi piace".