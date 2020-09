Gli Echo Show sono gli smart speaker di Amazon che integrano Alexa ed un display per mostrare varie informazioni, fare videochiamate, visualizzare contenuti multimediali. ecc.

Amazon adesso ha annunciato l'Echo Show 10, la "new entry" della serie Echo Show che presenta un design completamente rinnovato e caratteristiche ancora più interessanti.

Echo Show 10, come si può capire dal nome, utilizza un display da 10" che non è statico come sugli altri Echo Show, ma può ruotare automaticamente e può anche essere regolato manualmente per avere un'angolazione migliore.







Caratteristiche tecniche dell’Echo Show 10