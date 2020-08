Il ceo e maggior azionista di Amazon, secondo quanto riporta il Bloomberg Billionaires Index, ad oggi ha un patrimonio personale valutato in più di 200 miliardi di dollari.

Per l'esattezza 202 miliardi, che fanno di Bezos il primo al mondo a superare tale soglia. E se tali numeri possono lasciare perplessi, ancor di più è il fatto che il suo patrimonio si sia incrementato di alcune decine di miliardi in meno di due mesi. Infatti, a luglio, era stimato in 171 miliardi di dollari, dopo averne guadagnati alcune decine, grazie alla pandemia Covid-19, che ha incrementato gli acquisti on-line.

La classifica degli uomini più ricchi vede Bill Gates al secondo posto con 124,3 miliardi e Mark Zuckerberg al terzo con 114,7 miliardi. Elon Musk è quarto con 101,1 miliardi.