Oggi sul mercato arriva un nuovo smartphone da gaming molto interessante che si caratterizza per una scheda tecnica di primissimo livello, ma anche per un design e per alcune soluzioni particolari.

Lo smartphone in questione è il Lenovo Legion Phone Duel (che in alcuni mercati viene venduto con il nome di Lenovo Legion Phone Pro).

Il Lenovo Legion Phone Duel è un vero smartphone da gaming e nella sua variante top presenta delle caratteristiche che molto spesso non sono presenti neanche sui notebook.

Questo smartphone non ha solo il "design da gaming", ma è stato realizzato da Lenovo seguendo quelle che solo le esigenze dei gamers. L'esempio migliore riguarda la fotocamera frontale che è stata integrata all'interno di un sistema popup, ma posizionata lateralmente visto che i gamers la utilizzano per riprendersi durante le sessioni di gioco ed in quei casi lo smartphone viene utilizzato in posizione orizzontale.



Queste le sue caratteristiche: