L'artista calabrese Melus Kaye è senz'altro originale per quel che riguarda il sound e il modo in cui produce e arrangia le sue canzoni, realizzate in totale autonomia. "Credo che la mia musica Unica, Ballabile, Per tutti. Il rock fa parte di me, è la mia essenza aggressiva che approccia alla musica con questa sua sfaccettatura. Ma la parola 'musica' è come il concetto di singolarità. E' quella cosa piccola prima del big bang che poi, esplodendo, diventa tante cose diverse. Trovo irrispettoso essere egoista e pensare ciò che unicamente voglio raccontare. Vorrei fosse un concetto piacevole ed altruista. Non c'è cosa più bella di una musica che ti porta a muoverti".

Melus Kaye cura in modo maniacale anche la realizzazione dei complessi video che accompagnano spesso la sua musica. Su YouTube è disponibile ad esempio un video davvero originale, quello di "Story i stu pianeta". Il brano contiene un bel featuring di Annarita e perdersi nel video tra giganti, fanciulle, galeoni, mare e ruscelli è una boccata creativa d'aria fresca. Il video è disponibile a questo link: https://youtu.be/yXUkJzC1u9k. Tutto qui? No, perché l'artista spesso spazia anche in ambito letterario (il suo "Imprigionati" è uscito nel 2014).

La fine dell'estate 2021 per l'artista calabrese è un momento di grande fermento: è infatti molto vicino a completare la produzione del suo primo album da solista. "Proprio in questi giorni sono a lavoro su un nuovo brano che salvo imprevisti dovrebbe vedere la luce a settembre", racconta Melus Kaye. "Sarà un brano decisamente 'frizzantino', quasi 'spumeggiante' e ricorderà un'epoca.

Anche il nuovo brano che Melus sta completando in queste ore sarà interpretato da Melus Kaye insieme ad una intensa voce femminile, sulla quale però l'artista preferisce per ora lasciare un interrogativo. "E' un'artista proveniente da... Chi mi segue sui miei canali social Instagram, Facebook lo saprà presto".

Melus Kaye sul web:

https://www.facebook.com/meluskayeofficialpage

https://www.instagram.com/meluskaye_artista/

https://open.spotify.com/artist/1QrIq54xeUCYao8MjlzYWK

https://www.youtube.com/channel/UCFWJUx1ko5c7ASgasB7_jbg