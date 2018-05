26 maggio, Vegas Jones al Subway di Viterbo

Vegas Jones è l'uomo dei miracoli, in pochissimo tempo ha scalato le classifiche di Spotify superando Ghali e Sfera Ebbasta, re indiscussi del genere trap e non solo.

Dopo lo straordinario successo del suo nuovo album Bellaria, uscito il 23 marzo scorso per Universal Music/Dogozilla Empire, l'artista salirà sul palco del Subway di Viterbo il 26 maggio 2018 per uno speciale dj set.

Vegas Jones torna alla ribalta con il suo disco a circa un anno dal singolo certificato platino, Yankee Candle e Trankilo. Rappresenta l'esempio riuscito di come le rime del rap tradizionale possano uniformarsi con la trap, raccontando storie quotidiane e di vita vissuta.Non poteva mancare nel noto locale di Viterbo, ormai divenuto quasi il punto di riferimento dei più grandi rapper e Dj italiani.

Fedez, Gabri Ponte, J Ax, Gigi D'Agostino, Gemitaiz, Capo Plaza, Achille Lauro, Noyz Narcos, Ghali e tanti altri, tutti nomi che hanno calcato il palco del Subway Viterbo, egregiamente diretto dal regista Mattia Marcucci, divenuto noto per la Game Series La Festa Triste, presto in tour nei più noti teatri di Roma e Napoli in anteprima, per poi partire con la vera e propria tournee in tutta Italia.

E' bastata la creazione dell'evento su Facebook per creare subito il panico delle prenotazioni, lasciando di stucco l'organizzazione. "Ci sono arrivate prenotazioni da molte città italiane - dichiara Mattia Marcucci – e moltissime da Roma e Napoli, ormai stiamo diventando come i locali della Versilia negli anni '80, quando le persone si mettevano in auto proprio da Napoli, Viterbo e andavano alle serate a Rimini o a Riccione, questo per noi è bello – prosegue Mattia – perchè almeno riusciamo a tenere alto il nome della nostra città, attirando sempre più persone e turismo".

Un modo originale nato per caso quello del Subway Viterbo che non solo cerca di far esibire artisti italiani, infatti Vegas Jones è italianissimo di Milano, ma anche di "trattenere" i nostri giovani nei locali della penisola, sono tanti infatti i ragazzi che nel fine settimana sfruttano i voli low cost per andare a ballare all'estero.

"Un grosso plauso da parte mia al Subway Viterbo – dichiara Luca Talucci, presidente provinciale Silb Viterbo – oggi ci vuole coraggio a fare serate del genere investendo nel divertimento sano, evitando quindi che i giovani si spostino nel fine settimana, poiché noi in Italia non abbiamo nulla da invidiare alle altre nazioni in materia di divertimento, in primis la Spagna".

Vegas Jones sarà nel noto locale viterbese il 26 maggio in una data praticamente unica per il centro e parte del sud Italia per accontentare non solo i viterbesi, ma appunto i tanti fans napoletani e romani del rapper che per quella sera già hanno prenotato il biglietto e come si suol dire, acceso i motori per riscaldare l'auto e mettersi in viaggio. La direzione artistica è curata da P.O.V. e Undersound Eventi, la comunicazione è affidata al portale discoteche.it, diretto dal napoletano Luigi Concilio.

