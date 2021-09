Il cuore della Casa delle Fiabe fondata nel 2012 dalla Docente: Annamaria Vezio, presidente Art'in Como, è il Progetto Fiaba No-profit. Questo progetto ha diverse finalità culturali, sociali, editoriali sul territorio nazionale e si dirama nelle varie regioni attraverso i volontari: scrittori, artisti, medici, educatori con le varie attività proposte in diversi settori. Grazie al Patrocinio Gratuito:

Arpisti Senza Frontiere dell’associazione culturale The White Stag: operativa da decenni in progetti umanitari internazionali;

ArpamagicA centro di ricerca musicoterapica, Milano;

Con il patrocinio di:

Avis Comunale di Firenze

La pubblicazione ciclica della Collana “La Casa delle Fiabe”, edita in più volumi e scritta da volontari poeti, medici scrittori, fumettisti e artisti, è distribuita secondo ogni possibile canale di vendita: siti internet, librerie, spedito o consegnato manualmente a chi ne faccia richiesta. Principalmente i libri venduti sono antologie che raccolgono fiabe e filastrocche, indovinelli e disegni immaginati, creati e scritti espressamente per i bambini. Ogni ricavato delle vendite delle antologie, escluse le spese di stampa e spedizione, è devoluto in Donazioni.

"Il Tour Nazionale" che si tiene ad ogni nuova pubblicazione di un nuovo volume, visita le Biblioteche, Librerie, Centri Giovanili e propone diverse attività di lettura e di accompagnamento musicale - In diverse occasioni e collaborando con i volontari su tutto il territorio si è potuto ampliare i sostegni rivolti verso le Associazioni sociali e di Ricerca.

Il progetto "My web Writing" del Laboratorio no-profit di informatica e attività culturali a Condofuri (RC) dal 2021 è referente delle attività della Casa delle Fiabe per la regione. Il laboratorio è fondato e diretto nel Centro Giovanile Padre V. Rempicci dal 2015 da Arena Lucia responsabile del Progetto Fiaba - Regione Calabria a sostegno di AIL sezione A. Neri. Restante parte organizzatrice e attiva sul territorio con diverse proposte e tematiche informatiche e culturali rivolte sul territorio in forma gratuita di volontariato. Oltre a partecipare attivamente con le attività a tema in laboratorio, i ragazzi cimentandosi anche come scrittori amatoriali seguendo un percorso formativo base sulla dattilografia e scrittura creativa, all'interno del volume L'invisibile scrigno dei sogni (ISBN 978-88-944873-2-9) hanno pubblicato il loro primo racconto... vincendo la distanza imposta dal difficile tempo pandemico.

[...]Il tempo pandemico ci ha in qualche modo sottratto momenti preziosi di coesione e solidarietà, ma recuperiamo in fretta con tenacia proponendo le nuove iniziative:[...]

La Catena editoriale di Beneficenza 2.0: La Catena Editoriale di Beneficenza è proposta dalla Casa delle Fiabe di Annamaria Vezio in collaborazione con il Progetto No-profit “my web writing” di Arena Lucia Responsabile del Progetto Fiaba – Regione Calabria. In quest’informativa (visita il link info allegato) troverai le indicazioni e gli accordi per le attività della Catena Editoriale di Beneficenza. La partecipazione è gratuita e dà la possibilità di essere selezionati per il Tour Nazionale di presentazione nelle nuove uscite o/ed eventi dei progetti della Casa delle Fiabe.



Catena Editoriale di Beneficenza

Stampa ed esponi la locandina che riceverai alla Conferma. Chi vedrà la locandina potrà ordinare uno dei volumi prenotabili (compilando il modulo) oppure ricevere informazioni su come ottenerlo.

Concorso Letterario: C'era una volta... 2.0

Da ieri è partita il Concorso Letterario di Fiabe e Favole per scrittori volontari amatoriali e non, possono anche aderire anche piccoli gruppi purchè presentino solo un pdf. Bando del concorso: C'era una volta... 2.0 é disponibile su:

Concorso Info Link



Da una semplice iniziativa, dalla disponibilità di scrittori, artisti e volontari di tutta Italia si è arrivati a collegare e unire tanti volontari con diverse cause comuni come ad esempio le donazioni fatte grazie alla vendita delle Antologie di Fiabe:

2015 Guarda il mondo coi miei occhi ISBN 9788894020205 Genzano della Lucania: a sostegno bimbi in difficoltà psicomotorie del teatro locale2015 Variegata fusione ISBN 9788894920236 ed. omaggio ai bimbi in ospedale2016 L’ora dorata ISBN 9788894020229 Donazione vEYES Onlus2017 Arcobaleno di noi ISBN 978880202243 Donazione Globus Onlus2018 Di luce vibran le parole ISBN 9788869321184 Donazione AISM Italia2018/2019 Nel baule della fantasia c’è… ISBN9788899063245 Donazione AISM 2019 Di sogni è la danza del cielo ISBN 9788894020298 Donazione AISM e AIL Sezione “A. Neri”2020/2021 L’invisibile scrigno dei sogni ISBN 978-88-944873-2-9 Donazione AISM

