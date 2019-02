Luciani: tra Kung Fu e Vida Loca, una vita a ritmo di urban!

"Sono nato a Carrara, dove tutt'ora vivo. Ho 38 anni e mi sono innamorato del djing quando ancora si usavano i giradischi, quindi sono rimasto legato al quel modo, molto romantico, di fare il dj. Ho sempre vissuto di passioni, tanto che tutt'oggi continuo a imparare cose nuove ed a sperimentare nuovi sport". Avete appena letto l'inizio di una bella intervista che Tommy Luciani, uno dei dj simbolo del super party Vida Loca ha rilasciato qualche ora fa ad un blog di settore clubbing e co. Leggerla è un gran bel modo di entrare nel suo mondo musicale. Tutta l'intervista è disponibile qui: http://bit.ly/TommyLuciani-AllaDiscoteca .

"Oggi suono la batteria e ho iniziato pure a giocare a tennis, anche se il mio grande amore, dopo la musica, è il Wing chun Kung fu. Mi alleno e insegno ogni giorno questa splendida arte marziale cinese nella sede nazionale AWTKA a Marina di Carrara. Le mie giornate iniziano sempre con degli esercizi di kung fu e della meditazione, anche quando sono in tour. Mio padre mi ha trasmesso la passione per il mare, quindi appena ho un po di tempo e ci sono le onde, metto in pausa il mondo e vado a fare surf.

A chi gli chiede quale sound balleremo nei prossimi giorni, Tommy Luciani risponde chiaramente. "I suoni Urban continuano a monopolizzare le classifiche internazionali nonostante le previsioni (e le speranze) di molti, quindi è questo genere che sta andando per la maggiore. L'Italia come il resto del mondo del resto è catturata da questo genere e da tutte le sue sfaccettature".