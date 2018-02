Roberto Fiore: "Se il nigeriano sarà scarcerato sarà rivolta"

"Le notizie di una possibile scarcerazione del nigeriano Innocent Oseghale stanno provocando orrore e risentimento non solo a Macerata ma in tutta Italia".

"La distrazione dei giudici rispetto all'evidente coinvolgimento della mafia nigeriana nello smembramento del corpo di Pamela per poi venderne le parti per riti magici, pratiche emerse con frequenza in Nigeria e addirittura in Gran Bretagna, rischia di causare una vera e propria rivolta popolare".

"Forza Nuova con i propri legali rappresenta l'ultima possibilità di risolvere civilmente e secondo la legge una questione che rischia di uscire da qualsiasi parametro di normalità".

"Domani saremo presenti a Macerata per dar voce alla preoccupazione, alla rabbia e alla volontà di ordine, contro un caos che sembra aver coinvolto magistratura, media e politici".

facebook: Forza Nuova, PaginaUfficiale