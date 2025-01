Secondigliano, Napoli – Un ponte tra cultura, rieducazione e inclusione sociale. È questa la missione di Pensieri di Libertà, il ciclo di incontri organizzato presso il Centro Penitenziario Pasquale Mandato di Secondigliano, in programma dal 17 febbraio al 4 luglio 2025. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di Terza Missione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (con sede a Santa Maria Capua Vetere, Caserta) ed è organizzata in collaborazione con il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Campania.

Un progetto ri-educativo e umano

Il ciclo di seminari offre ai detenuti del penitenziario la possibilità di confrontarsi con illustri accademici e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Unicampania su temi che spaziano dalla cultura alla scienza, dall’arte alla filosofia. Ogni appuntamento, dunque, rappresenta un’occasione unica per esplorare il potere della conoscenza come strumento di emancipazione sociale e riflessione civile.

Gli appuntamenti in programma

Sette incontri scandiranno i prossimi mesi, ciascuno con un tema specifico (locandina allegata).

Il 17 febbraio 2025, ore 10.00, il Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, Magnifico Rettore dell' Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sarà il relatore del primo incontro, nel quale parlerà de “La conoscenza come strumento di promozione sociale e civile”.

Oltre ai saluti della Dott.ssa Giulia Russo, Direttrice del Centro Penitenziario, e della Dott.ssa Lucia Castellano, Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, vi saranno i saluti del Prof. Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Unicampania. L'evento sarà introdotto dal Prof. Giuliano Balbi, Ordinario di Diritto penale dell'Unicampania nonché responsabile scientifico del ciclo di incontri.

La sinergia tra Unicampania e D.A.P.

Pensieri di Libertà dimostra che il carcere può essere non solo luogo di pena, ma anche di ri-nascita e riflessione. Grazie al contributo di esperti e all’impegno congiunto delle istituzioni coinvolte, il ciclo di incontri getta le basi per una cultura della consapevolezza, della conoscenza e della speranza. Un esempio di come l’educazione possa farsi motore di libertà, anche dove questa sembra negata.

L'organizzazione degli incontri è affidata alla Dott.ssa Giulia Russo, Direttrice del Centro Penitenziario, e alla Prof.ssa Mena Minafra, Ricercatrice di Diritto processuale penale, Unicampania.