Ho trovato sulla rete questo interessante post pubblicato da un dissidente che si pone delle domande sui testimoni di Geova e sulla loro mancanza di conoscenze di problematiche interne al movimento. Lo riporto integralmente con qualche mia aggiunta sottolineata.

Da dove trae origine il credo dei Testimoni di Geova? Ai proclamatori viene fatto credere che tragga origine dalla Bibbia, in realtà trae origine dalla religione avventista. La luce spirituale che dicono "risplenda sempre più" non sono altro che volubili idee umane messe in pratica per cercare di allontanare i credenti da familiari ed amici, rendendoli così dipendenti dalla comunità della fede. I cambi dottrinali sono molto utili quando si fanno profezie che non vengono adempiute, come quella del 1914, del 1925, del 1975 e della generazione del 1914.

Ai proclamatori viene fatto credere che tutto ciò che è scritto sulle pubblicazioni sia opera di Dio. Un Dio molto "business man" visto che le pubblicazioni sono state fatte pagare fino al 1990 e grazie a quel "piccolo prezzo" di copertina è stato costruito un impero finanziario e immobiliare. Pochi spiccioli, ma bastava solo una piccola percentuale d'esse a pagare la carta e l'inchiostro.

Se una persona, o un gruppo di persone, afferma che solo loro dispensano verità divine, vi ammoniscono di non parlare con i fuoriusciti e sentenziano che le notizie mediatiche che vanno contro il loro insegnamento sono opera del Diavolo, non vi viene il dubbio che vi stiano prendendo per i fondelli? Non sapete che in tutte le sette insegnano questo? Perché non approfondire e conoscere come, in tutte le religioni settarie, venga proibito agli adepti di parlare con i fuoriusciti pena severa disciplina od espulsione? Non vi viene in mente che siete stati resi schiavi da uno dei tanti gruppi settari?

Come potete pensare di meritare il paradiso solo per il fatto di prendere ogni tanto la vostra borsetta e fare il giro del quartiere con le riviste in mano, mentre c'è gente, anche atea, che rischia la vita per aiutare il prossimo senza essere incentivata con premi o minacciata di punizioni nell'aldilà?

Come mai l'organizzazione non pubblica mai un rendiconto finanziario mondiale per i fedeli e si limita a menzionare solo una voce in uscita? Perché continuano a esortare dal podio a contribuire? Cosa sapete dei fondi che ogni congregazione deve obbligatoriamente inviare alla Betel a fine mese? Sale del regno e Sale delle assemblee vengono costruite su terreni donati da fratelli o dalle amministrazioni comunali. Vengono costruite dai fratelli, i materiali da costruzione e gli arredi vengono acquistati con i soldi delle contribuzioni. Ma quando vengono rivendute a voi non spetta un centesimo. Perché? Cosa sapete delle case di riposo gestite dalla Watch Tower e destinate solo ai testimoni di Geova per la quale chiedono donazioni ma per entrare nella quale si chiedono rette elevate?

La "verità" posseduta dai testimoni di Geova, si diceva una volta, li aiuta a vivere una vita felice e ad ottenere la vera felicità. Allora come mai tra loro ci sono depressi in percentuale maggiore che nel resto della popolazione? Perché i molti casi di suicidio vengono menzionati come "incidenti" quando sono riportati dai giornali? Come mai anche tra i Testimoni molti matrimoni falliscono e molti altri restano in piedi solo per formalità?

Come mai è altrettanto diffusa la pedofilia e come mai non vogliono che se ne parli? Se non esiste pedofilia tra i Testimoni di Geova come mai ogni anno pubblicano circolari con continue modifiche alle procedure?

Lo sapete che la sensazione di appartenere ad una fratellanza unita ed unica nel suo genere ce l'hanno anche gli appartenenti ad altri gruppi settari? Che le molteplici amicizie che pensate di avere servono solo a creare una rete di mutuo controllo, pronta a denunciarvi agli anziani se non "rigate dritto"? Avete mai pensato che tra i TdG avete tanti amici "solo" se aderite a tutto ciò che vi viene richiesto?

Sapete che la decisione di passare al web rispetto alla carta stampata è motivata dal fatto, oltre che dal risparmio di risorse (e quindi maggiori guadagni) soprattutto perché possono influenzare più facilmente le vostre emozioni con video e musica? Che video, commedie, situazioni strappalacrime, confondono le vostre capacità di ragionare?

Questa serie di domande dovrebbero invitare a delle riflessioni che non siano però alterate da autoconvincimenti ai limiti del parossismo, perché che andrebbero fatte in maniera obiettiva e libera da condizionamenti mentali.