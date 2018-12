Musica e Danza sotto l'Albero 2018

Lo scorso 8 Dicembre presso l'Auditorium Paolo Colapietro di Frosinone si è tenuto lo spettacolo "MUSICA E DANZA SOTTO L'ALBERO" una serata benefica a favore di Telethon,ideata dal direttore artistico Fabio Fontana (Fabio Fax) e organizzata dallo stesso direttore Fabio in collaborazione con l' associazione ASI,i ranger della Valle del Liri e lo staff del "NEW TALENT DI FABIO FAX".

Tanti ospiti presenti tra cantanti e altri artisti tra cui il famoso imitatore e comico della Rai "Gabriele Marconi". Tra le scuole di danza hanno partecipato: (L' officina della danza,Dance Lab,Formazione della danza di Iolanda Rocchi e il centro danza di Francesca de Carolis).

Tra i cantanti: Siria Pascarella(vincitrice della 2ª edizione del "NEW TALENT DI FABIO FAX" e giudice della 3ª e attuale 5ª edizione), Zeta-Mix (Ex concorrente della 1ª,2ª e 3ª edizione del "NEW TALENT DI FABIO FAX",giudice e vocal coach della 4ª e attuale 5ª edizione), Simone Cerelli (2º classificato della 4ª edizione del "NEW TALENT DI FABIO FAX" e attuale concorrente della 5ª edizione), Valerio Pagliaroli (Ex concorrente della 3ª edizione del "NEW TALENT DI FABIO FAX") e Chiara Caponera (cantante emergente di Ferentino che collabora negli spettacoli organizzati dal direttore artistico Fabio Fax).

Tanti altri ospiti si sono poi esibiti nell'arco della serata che ha raccolto un totale di circa 600 presenze provenienti da tutta la provincia di Frosinone,ed è stata presentata dal direttore artistico Fabio Fax e dalla giovane neo presentatrice Sophia Spaziani.

Si ringraziano inoltre gli organizzatori e gli altri collaboratori tra cui: Massimiliano Audia e Emanuele per la sicurezza,Monia Grimaldi (manager del "NEW TALENT DI FABIO FAX") per la preparazione del dietro le quinte, Giancarlo Lorini e Viviana Marrocco rispettivamente presidente e vice presidentessa dell'ASI di Frosinone e l'avvocato dell'ASI e del "NEW TALENT DI FABIO FAX" Fabio Bragaglia.