di Anna Maffei

Le serie televisive, le miniserie e i film per la televisione sono stati protagonisti a Napoli sabato 31 maggio 2025, in occasione della quinta edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie, riconoscimenti che ogni anno il Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani assegna alle migliori produzioni italiane distribuite e apprezzate anche a livello internazionale.

Si valutano i film e le serie TV in modo indipendente, considerando gli standard di qualità specifici per ogni medium. L'obiettivo , dunque, è quello di riconoscere l'eccellenza in entrambe le aree, non di creare una competizione artificiale tra cinema e TV. La presenza di serie TV di alta qualità nelle categorie cinematografiche dimostra che la narrazione televisiva ha raggiunto un livello di qualità elevato, ma non significa che siano in competizione diretta con il cinema. Si tratta piuttosto di due forme di narrazione che possono convivere e coesistere, con i propri meriti e caratteristiche distintive.

E su questo aspetto, nelle poche e veloci interviste a Kim Rossi Stuart , premiato come PROTAGONISTA /ICONA dell'anno per "Il Gattopardo" l'artista ha precisato proprio le essenze e le differenti peculiarità , i tempi, l'impegno, la fruizione. Certo è che il Cinema non sarà "soppiantato" dalle serie tv.

Posso dire , però, che avrei fatto domande diverse al nostro Kim Rossi Stuart ? Lo dico.

Forse il tempo a disposizione era poco . Forse sembrava già sufficiente avergli dato questo riconoscimento... Non so. Quel che so è che Kim ha lavorato per mesi e mesi per questo che considero uno degli impegni più imponenti della serialità italiana e, soprattutto, ha saputo catturare la complessità e la profondità del personaggio, trasmettendone la sua introspezione, la sua lucidità e, insieme, la malinconia, il tutto con una leggerezza e una naturalezza che hanno reso la sua interpretazione ancora più convincente.

E qui mi sarei "permessa" anche di fare richiami ai personaggi interpretati precedentemente, perché (a mio avviso) molti elementi cari a Kim convergono nel Principe di Salina. Penso che il Don Fabrizio della serie convogli, in un momento anche di maturità artistica dell'attore, un po' tutte le tematiche e i bisogni narrativi espressi nei suoi lavori precedenti. Intravedo il continuo e necessario bisogno di guardarsi dentro, la consapevolezza dell'esistenza del Male, l'autorità, il rigore ma anche la fragilità (e qui Renato di "Anche libero va bene"/ Brado... anche Tommaso... Gianni de "Le chiavi di casa" ...Dario Maltese, e il suo senso della giustizia...) . Non gliel'ho potuto chiedere, pur avendolo incontrato di corsa ma resto convinta che il Premio, Kim Rossi Stuart, lo abbia ricevuto proprio per aver dato la sua anima a Fabrizio e viceversa: uno scambio, una catarsi che si percepisce in molti momenti del grande lavoro svolto attraverso parole, sguardi, lacrime, sorrisi. In una parola, attraverso un linguaggio corporeo oltre che recitativo che ben si addice al termine "iconico".



Aspettiamo altro, e presto, da questo attore (e regista) che ha il merito di presentarsi al suo pubblico quando ha davvero qualcosa di "sentito" da comunicare.

PER APPPROFONDIMENTI sulla carriera, tutti i suoi lavori al cinema. in teatro e in TV , due spazi amatoriali (l'attore 'non' ha social):

