Estate 1978, si apre un processo mediatico.

L'imputato è uno solo. Si chiama Dino Zoff.

"Ha preso 4 gol da lontano" , il capo d'accusa.

In realtà per chi capisce di calcio i gol sono 2 (Haan e Nelinho) perché gli altri (Brandts e Dirceu) sono dal limite dell'area, ma andarseli a riguardare costa fatica. E poi serve un caso, qualcosa su cui tambureggiare. Prendersela con l'Olanda che ci ha segnato il gol del pareggio su una rimessa laterale non restituita è poco scandalistico. E poi non scatena il prurito, è un ragionamento troppo elevato. Spariamo sul capitano della Nazionale, meglio. E se avesse un problema di diottrie ? Si apre il dibattito.

Giorgio Ghezzi: “Zoff ha ormai una certa età, 36 anni e non si può più pretendere che giochi sempre al meglio delle sue possibilità. Ormai il massimo l’ha dato. Adesso potrà godere dei vantaggi dell’esperienza, ma fisicamente è entrato nella parabola discendente. Ci siamo passati tutti, ma Yashin e Albertosi sono le eccezioni ”.

Roberto Bettega: “Non cambierei Zoff con nessuno degli altri 15 portieri visti ai Mondiali d’Argentina. Né con Fillol, né con Maier. Chi gli vive al fianco sa quale esempio sia Dino in campo e fuori, nella vita, per i colleghi più giovani di lui”.

Enrico Albertosi: “In virtù della sua classe ed esperienza, Zoff riuscirà a superare questa crisi. Non parlerei di declino irreversibile”.

Fabio Cudicini: “I processi mi sembrano prematuri. Zoff non è finito e non è sulla strada della decadenza fisica. Giocherà ancora per tre o quattro anni ad alto livello”.

Lido Vieri: “Per me Zoff è ancora il miglior portiere italiano. Premono alle sue spalle Paolo Conti e Bordon, ma devono ancora dimostrare di essere alla sua altezza”.

Giovanni Trapattoni, suo allenatore alla Juventus campione d’Italia ’77-’78: “Un portiere come Zoff non si discute nemmeno. Tutto il mondo ce lo invidia e noi lo mettiamo in croce. Sono cose che succedono solo in Italia”.

Chiuso il dibattito, nelle stagioni successive Dino Zoff raggiunge questi traguardi :

2 Scudetti e 150 presenze (su 150) in serie A

2 Coppe Italia

1 finale di Coppa dei Campioni

42 presenze in Nazionale tutte da capitano che portano il totale a 112

e campione del Mondo.



