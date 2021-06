Continua a peggiorare, facendo seguito ai dati diffusi ieri, l'andamento del contagio da Covid in Russia.

Pertanto, questo mercoledì, dopo il report delle ultime 24 ore, il numero totale dei casi di contagio è arrivato a 5.156.250, secondo quanto riporta il centro di crisi federale anti-coronavirus, citato dall'agenzia Interfax.

La situazione più grave è registrata a Mosca, dove i nuovi casi sono stati 4.124, cioè il livello di metà gennaio.

In aumento anche il numero dei morti, 399 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 379 del giorno precedente. Il totale ufficiale delle vittime ha raggiunto quota 124.895, benché i dati sulla mortalità in eccesso suggeriscano un costo, in termine di vite umane, ben più alto.

Lo ha confermato venerdì scorso il servizio statistico statale, dichiarando che da aprile 2020 ad aprile 2021 le persone morte con Covid e per cause collegate al Covid in Russia sono state circa 270mila.