Non ci sono dubbi. Gli incontri più importanti e interessanti della 2.a giornata di ritorno del campionato di Serie A sono Roma - Lazio e Napoli - Juventus, che si disputeranno domenica.



In campo alle 18, le due romane sono entrambe in corsa per un posto nella prossima Champions League, con la Lazio che addirittura è, in questo momento, anche in piena lotta per vincere il campionato. All'andata finì 1-1 con i gol di Kolarov, al 17' su rigore, ed il pareggio per la Lazio di Luis Alberto al 58'.

L'ultima volta in cui la Lazio non ha subito sconfitte nei due derby disputati nella stessa stagione risale all'anno 2012/13, quando ad allenarla era Vladimir Petkovic. Un piccolo record che in questo campionato potrebbe ripetere, visto soprattutto lo stato di forma di Ciro Immobile che finora ha realizzato ben 23 reti in 19 presenze.



Sarà invece l'ultimo incontro di giornata quello tra Napoli e Juventus, che si disputerà al San Paolo alle 20:45. A Torino i bianconeri si imposero per 4-3, grazie all'autorete di Koulibaly al secondo minuto di recupero, quando ormai la partita stava per concludersi.

Dopo il girone di andata, la Juventus anche quest'anno è in testa alla classifica, mentre il Napoli, in questo momento, non entrerebbe neppure tra le squadre che il prossimo anno avrebbero la possibilità di disputare l'Europa League, anche se è ancora in corsa per poter vincere la Coppa Italia.

La Juventus ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti contro il Napoli. L'ultima volta in cui i bianconeri, in Serie A, hanno conseguito almeno 4 successi consecutivi contro gli azzurri risale a dicembre 1993 (all'epoca furono 5).

Riuscirà il Napoli di Gattuso a non far rimpiangere quello di Sarri che, alla guida della Juventus, adesso può disporre anche di un Cristiano Ronaldo che ha ritrovato forma fisica e gol?