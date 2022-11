Francesco Giglio è il personaggio del momento della nightlife italiana. Esplode il suo lunedì Viploungemilano al Just cavalli di Milano e proclama Hollywood dove è direttore artistico come uno dei migliori locali del momento grazie alle varie collaborazioni con i format e network radiofonici, come lo Zoo di 105 e m2o e i promoter più forti di Italia.

A breve usciranno tutti i remix dei migliori dj del suo brano "Malena feat. Snoop Dogg ed Elisa Gold" che ha raggiunto risultati di milioni di views su YouTube e streaming su Spotify. Alcuni remix sono già in rotazione nelle migliori radio di tutta Italia.

Giglio ha già qualche anticipazione sul Capodanno, che per lui sarà all'Hollywood di Milano, tutto dedicato al Moulin Rouge, ma non mancheranno altre date, tipo quella al Goorilla di Venezia il 26 di novembre e tante altre in Europa e sud Italia,

"La musica di tendenza, per questo autunno inverno è house dance" -dice Giglio-"anche se al pubblico femminile piace sempre il reggaeton. Le serate dedicate ai vari generi musicali , compresi quelli che andavano di moda negli anni 90, sono tante, per permettere tutta la settimana di potersi divertire secondo i propri gusti. Quando io salgo in console, prediligo la dance e la house, quest'ultima anche cantata, o ispirata a famose cover, credo sia questo il trend, melodie passate rivisitate in chiave attuale dance"

Quali consigli daresti a un giovanissimo che vuole fare il dj? "Pensaci bene di prima di scegliere questo come lavoro perché è tanto sacrificio e passione e soprattutto un percorso non semplice, dove devi sempre lavorare e cercare di migliorarsi ogni giorno sempre di più in tutto quello che fai e soprattutto amarlo!"

Come è cambiato il mondo della console negli ultimi anni?"Che purtroppo suona anche la gente che non ama ne rispetta questo lavoro, bisogna dare professionalità ed un prodotto agli eventi e alle serate"

Quali sono le differenze tra Italia e locali internazionali?"La serietà!"

Milano è ancora antesignana di tendenze?"Sì. Milano è sempre avanti! Città che mi ha dato tutto!"