Finalmente di nuovo in pista per una finale e finalmente di nuovo vincitore assoluto, senza discussione. Marcell Jacobs, nonostante una preoccupante quanto vistosa fasciatura al polpaccio sinistro, è riuscito a disputare la finale dei 100 metri agli Europei in svolgimento a Monaco di Baviera, conquistando la vittoria e la medaglia d'oro con il tempo di 9.95, eguagliando il record dei campionati.

Il campione olimpico e primatista d'Europa, all'Olympiastadion, ha superato e senza discussione alcuna i due britannici Zharnel Hughes (9.99) e Jeremiah Azu (10.13), arricchendo il suo palmares che lo vede campione olimpico in carica dei 100 e della 4x100, campione del mondo indoor dei 60 (in marzo a Belgrado), campione europeo al coperto dei 60 (Torun 2021).

Prima di Jacobs, l'unico atleta in grado di riuscire nell'impresa di vincere un oro era stato Pietro Mennea nel 1978 a Praga.

Da notare che nella finale dei 100, anche se ha chiuso solo all'ottavo posto, vi era un altro azzurro, Chituru Ali che in semifinale si era guadagnato l'accesso facendo registrare un non banale 10.12, suo primato personale.

"L'oro europeo mi dà tanta soddisfazione - ha detto Jacobs a commento della gara - dopo quello che ho passato durante l'estate. Quando mi sono reso conto di non poter prendere parte alla semifinale dei Mondiali, tutti i miei obiettivi si sono spostati su Monaco, perciò era fondamentale arrivare qui e vincere. Dovevo dimostrare a me stesso e soprattutto agli altri che in realtà i problemi fisici fanno parte del nostro sport, che quando si spinge al centodieci per cento non è sempre facile. Ho corso meglio in semifinale, ero molto più rilassato, e dopo aver corso in 10 netti in quel modo mi aspettavo di scendere sotto 9.90 in finale. Poi non è stato così, con una partenza non ottima e c'era un po' di tensione. Però in finale l'importante è vincere e sono molto soddisfatto. Ma adesso testa bassa, c'è la staffetta e ci presentiamo da campioni olimpici".







Crediti immagine: twitter.com/crazylongjumper/status/1559678448896983044